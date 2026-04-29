Жителя Хакасии осудили за поддержку ВСУ и оправдание теракта на Крымском мосту

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении жителя Хакасии Шоваа Хертека, обвиняемого в государственной измене, публичном оправдании терроризма и преступлении против государственной власти. Подсудимому назначили 11 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, на три года, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела, будучи противником проведения специальной военной операции на территории Украины, в июне 2023 года в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) размещал публикации и комментарии с призывами к финансированию ВСУ.

Кроме того, установили правоохранители, после этих публикаций у жителя республики состоялся диалог с одним из пользователей соцсети, в котором он убеждал его перевести деньги в поддержку Украины. Также, по материалам дела, в октябре 2022-го и январе 2023 года обвиняемый разместил публикации с комментариями, оправдывающими террористическую атаку ВСУ на Крымский мост и теракт в отношении военнослужащих Вооруженных сил России на территории Макеевки в ДНР.

Александра Стрелкова