В Югре арестовали троих подозреваемых в хищении муниципального имущества на 268 млн

В Нефтеюганске суд заключил под стражу на два месяца троих участников организованной группы, обвиняемых в хищении муниципального имущества на сумму свыше 268 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО-Югры.

По версии следствия, в 2023 году фигуранты, действуя в составе организованной группы с участием сотрудников администрации города и руководителей муниципальных предприятий, посредством проведения фиктивных торгов совершили хищение муниципального имущества.

Трое участников организованной группы, среди которых фиктивный участник торгов и выгодоприобретатель имущества, задержаны правоохранительными органами.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), находится на контроле прокуратуры.

Полина Бабинцева