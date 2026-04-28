Ректору не вернули кресло

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Александра Запесоцкого, который добивался отмены обеспечительных мер Генпрокуратуры РФ и возвращения на пост главы Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Защита настаивала, что его отстранение не имеет связи с иском об изъятии имущества вуза, поскольку управление зданиями не входит в должностные обязанности ректора. Прокурор в ответ сослалась на влияние ректора на коллектив и студенчество, а также напомнила о рассматриваемых в судах финансовых претензиях к господину Запесоцкому, что может повлиять на судьбу спорных активов.

Отстраненный ректор СпбГУП Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Александр Запесоцкий не явился на заседание 28 апреля в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде — его интересы представлял адвокат Александр Габриелян. Защитник выразил несогласие с обеспечительными мерами, введенными Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию Генеральной прокуратуры РФ (ГП). Он сообщил суду, что ранее были приняты десять обеспечительных мер, главная из которых — отстранение его клиента от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов и возложение исполнения его полномочий на Евгения Лубашева, руководившего ранее Санкт-Петербургским техникумом отраслевых технологий, финансов и права.

Адвокат указал, что управление имуществом СПбГУП не входит в обязанности ректора, а господин Запесоцкий был отстранен именно от руководства вузом.

«Каким образом исполнение трудовой функции ректора Александра Сергеевича Запесоцкого связано с возможностью Российской Федерацией владеть, пользоваться и распоряжаться виндицированными объектами имущества? Как исполнение Александром Сергеевичем Запесоцким обязанностей ректора препятствует РФ владеть пользоваться и распоряжаться истребованными объектами недвижимости — мы не понимаем. И в определении суда первой станции по этому поводу ничего не написано, напрочь отсутствует основательно-мотивировочная часть»,— считает господин Габриелян.

Комментируя отзыв ГП на апелляционную жалобу, защитник отметил, что аргументы надзорного органа «граничат с областью уголовного права». В частности, сказал адвокат, прокуратура утверждает, что во время рассмотрения арбитражного дела экс-ректор планировал организовать в городе протестные акции с участием студентов и трудового коллектива. «В материалах дела, уважаемый суд, нет доказательств, подтверждающих такие доводы в отзыве»,— сказал защитник.

В отзыве надзорного ведомства также говорится, что под видом непрофильного актива Александр Запесоцкий вывел в пользу своего сына принадлежащее университету здание по улице Тамбовской, 80. Для сокрытия истинного выгодоприобретателя он якобы привлек подконтрольную фирму-офшор «Норрис», зарегистрированную на Сейшельских островах, которая в 2000 году продала названный объект за 3,2 млн рублей, что, по мнению ГП, в 60 раз ниже рыночной стоимости, а в 2008 году иностранные компании переоформили недвижимость на самого Александра Запесоцкого. Таким образом, полагают в надзорном ведомстве, ректор лишил университет высоколиквидного актива и незаконно обогатился за счет государства.

На заседании 28 апреля сторона защиты сообщила, что данное здание не является предметом исковых требований и госимуществом в момент приобретения не было. «Здание было куплено университетом в 1995 году по договору с частной организацией, а необходимость покупки была вызвана значительным превышением лицензионных нормативов университетом по количеству студентов»,— объяснил адвокат.

Сотрудник Генпрокуратуры, комментируя аргументы защиты, подчеркнула, что представленным в отзыве доводам ведомства дана оценка уже в трех инстанциях.

«Сейчас в судах Санкт-Петербурга имеется около пяти исков кредитных организаций к Запесоцкому о взыскании денежных средств, которые также могут повлечь информацию, связанную со спорными объектами»,— рассказала она.

Далее прокурор заявила, что господин Запесоцкий по-прежнему может влиять на студентов и преподавательский состав, поскольку достаточно длительный период времени руководил университетом, где к нему сложилось «определенное отношение».

В итоге апелляционный суд оставил в силе определение суда о наложении обеспечительных мер без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала возврата государству имущества СПбГУП. Ответчиками стали университет и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), которые, по версии ведомства, незаконно завладели вузовскими зданиями. В том же иске Генпрокуратуры говорилось, что ректор Александр Запесоцкий десятилетиями использовал для личного обогащения активы и деньги образовательного учреждения, включая бюджетные субсидии.

Андрей Кучеров