Сильный ветер ожидается в среду в Саратовской области

Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в среду в Саратовской области. Об этом предупредило РСЧС.

По данным синоптиков, в регионе и днем, и ночью сохранится усиление западного ветра. Будут порывы 16 м/с.

Граждан просят быть внимательными и осторожными. Спасатели напомнили, что не следует прятаться от непогоды под рекламными баннерами, деревьями и линиями электропередач. В экстренной ситуации обращаться по номеру 112.

Нина Шевченко