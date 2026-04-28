Мэру дали слово

Депутаты нижегородской думы единогласно приняли отчет главы города Юрия Шалабаева за 2025 год. В своем выступлении он отметил, что в прошлом году экономическая ситуация в городе ухудшилась, но Нижний Новгород смог сохранить лидирующие позиции по ряду показателей социально-экономического развития. Мэр поделился с депутатами цифрами, которые они уже знали из отчетов глав городских департаментов. Он рассказал о состоянии бюджета, реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. О существующих в городе проблемах депутаты решили не спрашивать, а сам он внимание на них заострять не стал — отчет перед депутатами не предполагал споров и дискуссий. С подробностями с заседания думы — Андрей Репин.

Городская дума Нижнего Новгорода 28 апреля единогласно утвердила отчет главы города Юрия Шалабаева о работе, проделанной им и городской администрацией в 2025 году. Свое выступление мэр начал с того, что пообещал рассказать как о достижениях, так и о проблемах, но в итоге сосредоточился на первом. Он отметил, что прошлый год город прожил в условиях «некоторого охлаждения экономической активности», но при этом ему удалось обеспечить лидирующие позиции по ряду показателей социально-экономического развития.

«Мы входим в первую пятерку городов по объему производства и инвестиций, уровню средней зарплаты и безработицы.

По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал вырос на 8%, средняя зарплата — на 13%, оборот розничной торговли — на 15%. Доходы городского бюджета составили более 76 млрд руб., расходы — почти 79 млрд руб. Это позволило нам исполнить все социальные обязательства и продолжить реализацию проектов по ключевым направлениям развития», — сообщил мэр.

В своем выступлении глава города привел данные, большинство из которых уже были известны чиновникам и депутатам. Эти же цифры на думских комиссиях озвучивали главы городских департаментов и подведомств. Мэр, в частности, рассказал, что за прошлый год в городе заменили 125 км сетей теплоснабжения, почти 20 км сетей водоснабжения и водоотведения. По его словам, в прошлом году количество технологических нарушений на инженерных сетях снизилось на 22% по сравнению с годом ранее.

Юрий Шалабаев также отметил, что в 2025 году завершен первый этап реконструкции Нижегородской станции аэрации — крупнейшего предприятия региона по очистке сточных вод.

Он считает, что ситуация с вонью от станции аэрации, на которую нижегородцы жалуются много лет, стала лучше. «Вопросы запаха не скажу, что полностью решены, но результат есть»,— уверен глава города.

Он также рассказал, что в 2025 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» было проведено комплексное обновление пяти общественных пространств, с общей площадью благоустройства свыше 13 га. Была завершена вторая очередь реконструкции парка имени 1 Мая и завершена разработка проектной документации по благоустройству Автозаводского парка культуры и отдыха. В 2026 году продолжится обновление и в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода.

«В стадии активного строительства в Нижнем Новгороде сегодня находятся пять детских садов. В прошлом году были открыты школа №189 в ЖК «Зенит» и два новых корпуса действующих школ №188 и №96 в общей сложности на более чем 3000 мест.

В десяти школах и детских садах выполнен капитальный ремонт, полностью завершена модернизация пищеблоков и столовых в школах Нижнего Новгорода»,— рассказал мэр.

В целом его доклад об успехах городской администрации занял больше 30 минут, после чего руководителям фракций и думских комиссий дали возможность задать главе города по одному вопросу. По регламенту прений и дискуссий по этим вопросам не предполагалась. Депутаты не стали задавать вопросов, которые могли бы вызвать какую-то острую полемику. Их, в частности, интересовало, как город выбирает нацпроекты, в которых учувствует, как идет реализация проектов по комплексному развитию городских территорий, будут ли выделяться бюджетные субсидии некоммерческим организациям, занимающимся защитой животных, и как город будет реструктуризировать бюджетные кредиты.

По последней теме глава города заявил, что большое количество бюджетных кредитов — «это хорошо». Он сообщил, что задолженность по бюджетным кредитам у Нижнего Новгорода на начало 2026 года составляла около 13 млрд руб.

Реструктуризация предполагает продление срока погашения основного долга до 2034 года и возможность для списания двух третей от суммы кредита, если списанные средства направят на инвестиционные расходы и соцподдержку участников СВО и их семей. «Кроме того, объем долгов по коммерческим кредитам не должен превышать 25% от собственных доходов муниципалитета. Эти условия мы выполняем и из 3 млрд руб. бюджетных кредитов, которые мы должны были вернуть в 2025 году, нам списали более 2 млрд руб. Эти средства направили на расходы местного бюджета»,— рассказал господин Шалабаев.

Подводя итоги, Юрий Шалабаев отметил, что в непростой экономической ситуации приоритетными направлениями развития города стали обеспечение жизнедеятельности, безопасность и выполнение социальных обязательств. Говоря о том, с каких статей бюджета будут снимать расходы ради финансирования этих приоритетов в случае дальнейшего охлаждения экономики, он напомнил, что прогноз бюджетных доходов на 2026 год изначально консервативный.

«Пока мы не видим серьезных отклонений от прогноза. Возможно, что перераспределять средства не придется. Если такая необходимость возникнет, будем с директорами департаментов и подведомственных учреждений детально смотреть все расходы. Ненужных расходов в бюджете нет, но если есть возможность их отложить, будем это делать»,— подытожил глава города.