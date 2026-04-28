Суд в Швейцарии прекратил дело об отмывании денег против дочери экс-президента Узбекистана

Федеральный уголовный суд Швейцарии прекратил уголовное дело против дочери бывшего президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Ее обвиняли в отмывании денег, недобросовестном управлении, коррупции и руководстве преступной организацией, передает радиотелевидение Швейцарии.

Как пояснил судья, обвиняемая не сможет предстать перед швейцарским судом до истечения срока давности дела — до декабря 2028 года она будет отбывать тюремный срок в Узбекистане. Суд также постановил прекратить дело против соучастника предполагаемых преступлений Гульнары Каримовой, которого прокурор характеризовал как ее «правую руку». Это решение обосновали отсутствием прямого авиасообщения между Швейцарией и Россией, где находится экс-обвиняемый, и препятствиями для транзита через третьи страны.

При этом судебное разбирательство продолжается в отношении бывшего управляющего активами частного швейцарского банка Lombard Odier и самой финансовой организации. Их обвиняют в отмывании денег.

По версии следствия, Гульнара Каримова открыла в Швейцарии через подставных лиц банковские счета, которые использовала для сокрытия миллионов долларов и евро криминального происхождения. Как утверждает обвинение, Lombard Odier не принял всех организационных мер по предотвращению отмывания денег и не смог должным образом проконтролировать деятельность своего сотрудника.

Госпожа Каримова свою вину отрицала. В Lombard Odier на прошлой неделе также заявили, что будут оспаривать обвинения. Там подчеркнули, что банк заблаговременно сообщил о подозрительных транзакциях швейцарским властям и что прокуратура не обвиняет Lombard Odier в «умышленном участии в отмывании денег», передает Bloomberg.