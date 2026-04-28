В Ульяновской области ОПГ похитила из федерального бюджета более 100 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Ульяновской области во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, региональными управлениями СУ СК и Росгвардии задержали участников организованной группы, подозреваемых в хищении из федерального бюджета более 100 млн руб., сообщила пресс-служба полиции региона.

По версии полицейских, организатор незаконного бизнеса зарегистрировал компанию, основным видом деятельности которой является обеспечение поставок сжиженного баллонного газа для населения Ульяновской области в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ульяновской области». Фигуранты предоставляли в минЖКХ региона бухгалтерскую документацию по реализации поставок газа для бытовых нужд населения, вносили недостоверные сведения о проделанной работе. На основании этих документов из бюджета фигурантам возмещались денежные средства в виде субсидий. При этом, отмечают в полиции, проверки показали, что в ряде случаев по адресам, куда якобы поставлялись баллоны, дома оказывались нежилыми или жильцам вообще не требовался газ.

Сотрудники полиции совместно со следователями СУ СКР провели одновременные задержания основных фигурантов и обыски сразу в нескольких населенных пунктах — в Москве, в городе Московском (находится рядом с аэропортом Внуково), в Дзержинском (Нижегородская область), в Ульяновске, а также в райцентрах Инзе, Барыше и Карсуне.

В ходе обысков изъято более 70 тыс. долларов, 2 млн руб., технические средства связи, компьютерная техника, электронные цифровые подписи, фиктивные печати, штампы организаций, а также уже подготовленная фиктивная первичная финансовая документация для выделения субсидий.

По материалам оперативно-разыскной деятельности сотрудников полиции следственными органами возбуждено уголовное дело, пятерым фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще одному — запрет определенных действий, троим — мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Андрей Васильев, Ульяновск