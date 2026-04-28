Парада Победы 9 мая в Нижнем Новгороде не будет

Парад Победы 9 мая в Нижнем Новгороде проводить не будут, а акцию «Бессмертный полк» проведут в онлайн-формате. Как сообщили в областном правительстве, это связано с требованиями по безопасности.

Основной площадкой празднования станет Парк Победы. Культурная программа здесь начнется в 13:00 и завершится в 20:00.

В парке «Швейцария» пройдут военно-историческая реконструкция «Горьковчане против диверсантов: оборона города». У детского центра «Вега» будет работать военно-историческая интерактивная выставка «Оружие России – оружие Победы». На центральной площади парка запланирован концерт группы «Ва-банкъ», оркестра Росгвардии, вокально-инструментального ансамбля «Золотой век» и других артистов. Завершит программу выступление певицы Майи Балашовой.

В Парке Славы пройдет памятное мероприятие с возложением цветов у монумента «Вечный огонь».

Мероприятия, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне, будут проходить в Нижегородской области до 31 мая. Это будут акции по благоустройству памятников и захоронений, митинги и праздничные концертные программы в учреждениях культуры.

Всего до конца мая в Нижегородской области пройдет более 350 различных праздничных мероприятий на 51 площадке.

