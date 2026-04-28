Google проиграл кассационный спор из-за упоминания санкций против РФ

Кассация Московского округа подтвердила, что спор петербургского «Радио 44» с Google из-за блокировки YouTube-аккаунта в рекламном сервисе AdSense может рассматриваться российскими госсудами.

В июле 2023 года аккаунт радио в сервисе AdSense был заблокирован, а показ рекламы отключен — поддержка Google объяснила это международными санкциями. В 2024 году ООО «Радио 44» подало иск к российскому ООО «Гугл», американской Google LLC и Google Ireland Limited об оспаривании блокировки, ссылаясь на то, что ни компания, ни ее владельцы и руководители не включены в санкционные списки. В мае 2025 года Арбитражный суд Москвы признал блокировку незаконной, однако отклонил требования о разморозке с указанием на то, что аккаунт радио функционирует, но с сентября 2024-го монетизацию с YouTube отключили для всех просмотров из РФ.

Google LLC подала кассационную жалобу, в частности не согласившись с компетенцией российских судов рассматривать дело, поскольку по условиям договора споры сторон должны были передаваться в английские госсуды или Лондонский арбитраж. Также ответчик указывал на отсутствие конкретного санкционного акта в отношении истца.

Но Арбитражный суд Московского округа эти доводы отклонил, отметив, что спор связан с санкциями, поскольку сами ответчики ссылались на них как на основание блокировки аккаунта. А связанные с санкциями споры российских лиц с иностранными контрагентами ст. 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, известная как «закон Лугового», позволяет передавать в российские госсуды, уточнила окружная кассация. Кроме того, говорится в постановлении суда, нормы права, допускающие ограничение прав российского лица на основании санкций, не подлежат применению из-за противоречия публичному порядку РФ.

