Рукописи Толстого увидят свет

Как узнал “Ъ”, Минкультуры и Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого работают над созданием отдельного хранилища рукописей писателя. Более ста лет бумаги Льва Толстого — 2 млн листов — хранятся в так называемой стальной комнате Российской академии художеств. Фактически это сейф площадью около 50 кв. м, куда нет доступа исследователям. В музее надеются, что получат для фондохранилища отдельное помещение, где возможно будет вести научную работу и проводить выставки. Эксперт предупреждает, что при дальнейшем хранении в сейфе наследие Толстого рискует превратиться в «бумажные кирпичи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого Фото: Государственный музей Л. Н. Толстого

Минкультуры и Государственный музей-заповедник Л. Н. Толстого планируют создать новое пространство для открытого хранения рукописного фонда писателя, сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Речь идет о более чем 2 млн листов: это дневники и записные книжки, а также рукописи произведений — от первых сочинений семилетнего мальчика Левы до всемирно известных романов «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». Еще в собрании находятся письма Толстого к русским и зарубежным адресатам, включая известных писателей, поэтов, художников и общественных деятелей, кроме того, около 50 тыс. писем к самому Толстому.

Рукописи с 1921 года хранятся в «стальной комнате» Российской академии художеств, которая для этого «вовсе не предназначена», рассказал “Ъ” праправнук писателя и глава музея Владимир Толстой: «Пространство маленькое, всего 49 кв. м. Владелец особняка коллекционер Иван Морозов некогда обустроил это помещение для полотен французских импрессионистов».

«Площадь комнаты мала для 2 млн листов,— подтвердил в беседе с “Ъ” завотделом изучения и публикации документов Госархива Модест Колеров.— В любом случае нужно отдельное обширное помещение. Иначе рукописи спрессуются и станут бумажными кирпичами».

Впрочем, руководитель отдела цифровых проектов Музея Толстого Дарья Тюрякова-Матвеева заверила “Ъ”, что сложившийся в «стальной комнате» микроклимат оказался благоприятным для хранения, к тому же Толстой мог себе позволить качественную бумагу. «В целом стабильная температура, контролируемая влажность, защита от света и пыли — это базовые требования к сохранности рукописей,— сказала она.— Однако рукописный фонд Льва Толстого огромен. Он требует более просторного, технологически оснащенного фондохранилища с современной системой учета и логистики». Поэтому музею необходимы дополнительные помещения для создания нового пространства — «безопасного, но профессионально организованного и доступного специалистам». Рукописи, «хранящиеся как в сейфе», сейчас «остаются недоступными для экспонирования и какой-либо научной работы», отметил ранее Владимир Толстой.

Музей уже приступил к разработке концепции, подтвердил “Ъ” первый заместитель гендиректора учреждения Афанасий Гнедовский, добавив, что для этого привлекаются и внешние специалисты.

Параллельно идет работа над поиском подходящей площадки, сказал он: «Музей испытывает дефицит площадей: и экспозиционных, и для хранения, и для размещения сотрудников. Сейчас мы активно работаем с Министерством культуры и правительством над тем, чтобы получить дополнительные площади, которые позволят сформировать новые помещения для хранения фондов и экспозиционные пространства».

Афанасий Гнедовский надеется, что будущий музей станет многофункциональным научным, культурным и образовательным центром. «Мы не хотим создавать сокровищницу реликвий,— добавила Дарья Тюрякова-Матвеева.— Скорее, живую исследовательскую среду, подобно тому, как в последние годы переосмыслили свою роль современные библиотеки. Музей должен быть одновременно местом работы ученых, площадкой для временных выставок и центром цифровых инициатив». Также будущее хранилище станет лабораторией по оцифровке рукописного наследия, продолжила она: «В процессе работы с фондом Толстого мы намерены выработать современную методологию, которая могла бы применяться и к другим архивам. Должна получиться полноценная исследовательская платформа с удобным поиском и комфортной цифровой средой для текстологов».

Представитель Минкультуры сообщил “Ъ”, что «вопрос о хранилище для рукописей будет решен» в рамках подготовки и проведения празднования 200-летия со дня рождения писателя, то есть к 2028 году. Источник “Ъ” в Минкультуры заверил, что здание для хранения рукописного фонда классика будет находиться в Москве.

Мария Барановская