Агропредприятие с оборотом в 1 млрд может уйти из Орловской области в Москву

Считавшаяся ранее связанной с украинско-российским бизнесменом Виктором Нусенкисом структура агрохолдинга «Орелинвестпром» АО «Орелагроюг» ведет процедуру по перерегистрации юридического адреса и налогового резидентства из Орловской области в Москву, об этом сообщается в данных «СПАРК-Интерфакс». В 2025 году это специализирующееся на выращивании зерновых некогда крупное агропредприятие с оборотом в 836,3 млн руб. (до 2022-го включительно — превышал 1 млрд руб.) заплатило на Орловщине 58,9 млн руб. налогов, в 2026-м, вероятно, платежи могут достаться уже столице.

«Орелагроюг» 24 апреля подало заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, в том числе сведений, внесенных в учредительные документы. Они должны обновиться к 5 мая. Суть изменений на данном этапе не раскрывается, но еще 12 сентября 2025-го компания уведомляла надзорные органы о начале процедуры смены налоговой юрисдикции — с Орловской области на Москву.

Гендиректор АО «Орелагроюг» Вадим Трошин сказал «Ъ-Черноземье», что компания начала процедуру перерегистрации из Орловской области «по решению учредителей», от комментариев по поводу причин этого решения он предпочел воздержаться. Господин Трошин отметил, что перерегистрация еще не произошла, сейчас речь идет о «предварительных действиях» и «все еще может измениться».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Орелагроюг» зарегистрировано в Орле в 2008 году. Уставный капитал — 699,7 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых культур. Гендиректор — Вадим Трошин. Текущие акционеры не раскрываются. По состоянию на 2013 год среди них были АО «Орелинвестпром» (50,03%) и офшорная компания Enloris Ltd. с Кипра (49,97%). С 2015 года кипрская фирма ликвидирована. Среди конечных бенефициаров АО «Орелинвестпром» ранее значились украинско-российский бизнесмен, совладелец и глава концерна «Энерго», основатель ГК «Донецксталь-металлургический завод» Виктор Нусенкис, а также предприниматели Михаил Демьянов, Сергей Зрядний и Юрий Куракин. Сейчас актуальные акционеры не раскрываются. В 2025 году «Орелагроюг» получил 73,3 млн руб. чистой прибыли (29,9 млн руб. в 2024-м) при выручке в 836,3 млн руб. (769,1 млн руб. годом ранее).

Сергей Калашников