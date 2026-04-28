От вас уедет ревизор

После 14 лет работы на посту глава Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева покинула должность. Предполагается, что новый городской аудитор будет выбран депутатами думы на основании конкурса, который может быть объявлен уже в мае. Эксперты считают, что политической подоплеки в уходе нет и решение госпожи Батуевой вызвано ее усталостью от занимаемой на протяжении стольких лет должности. После передачи большого количества муниципальных полномочий на региональный уровень должность главы КСП сегодня является технической, а не политической, поэтому с ней справится любой грамотный аудитор.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Мария Батуева

Вчера на заседании Пермской городской думы глава Контрольно-счетной палаты Мария Батуева попросила освободить ее от занимаемой должности с 30 апреля. «Трудовой стаж я достаточно выработала. Я решила что-то поменять в своей жизни, поэтому решила уйти на заслуженный отдых. Думаю, без работы я не останусь»,— пояснила свое решение госпожа Батуева.

Вопрос о сложении полномочий изначально не входил в повестку заседания думы. Заявление госпожа Батуева подала в перерыве пленарного заседания, перед рассмотрением последних вопросов повестки.

Контрольно-счетная палата Перми была создана в 2005 году как самостоятельный орган местного самоуправления, осуществляющий внешний муниципальный финансовый контроль. КСП следит за законностью, результативностью использования средств бюджета и распоряжением имуществом города. Мария Батуева руководит КСП с 2012 года. Назначение председателя тогда проходило на конкурент­ной основе: на руководящую должность претендовало несколько человек, а кандидатуры представлялись гордуме по итогам конкурса. До назначения на должность госпожа Батуева на протяжении 16 лет являлась депутатом гордумы.

Депутаты, выслушав заявление госпожи Батуевой, назвали ее решение неожиданным. Спикер гордумы Дмитрий Малютин с пониманием отнесся к желанию аудитора покинуть должность. «Это исключительно решение Марии Федоровны — человека, профессионала и руководителя»,— подчеркнул спикер. Он отметил эффективность работы гос­пожи Батуевой и выразил на­дежду на дальнейшее сотрудничество.

Слова поддержки также выразили депутаты Арсен Болквадзе, Татьяна Шестакова, Владимир Молоковских и Антон Мелюхин. «Я буду грустить из-за отсутствия Марии Федоровны, потому что более приятного в общении, грамотного, квалифицированного и готового помочь человека, пожалуй, я не найду»,— заметил Геннадий Сторожев. Антон Мелюхин подчеркнул, что за 14 лет работы на посту госпожа Батуева подняла работу палаты на высокий уровень, и важно «сохранить традиции и удержать планку».

Мэр Перми Эдуард Соснин отметил, что за время работы аудитора было проведено более 280 крупных экспертно-аналитических проверок и более 3,5 тыс. экс­пертиз на нормативно-правовые документы. Кроме того, ежегодно КСП проверяет более 100 предприятий города. «Эта работа призвана для того, чтобы жители города доверяли власти»,— отметил господин Соснин.

Как пояснил Дмитрий Малютин, вопрос освобождения должности, в соответствии с регламентом думы, должен быть поставлен на голосование. При этом согласования главы Перми не требуется. В результате отставка госпожи Батуевой была принята единогласно.

Как пояснили вчера в пресс-службе думы, исполнять обязанности председателя палаты будет заместитель Марии Батуевой Светлана Петерс. Согласно положению о КСП, в течение 30 дней Пермская городская дума должна объявить конкурс на вакантную должность. На пленарном заседании в июне депутаты выберут нового руководителя из заявившихся на конкурс кандидатов.

Политтехнолог Олег Борисенко считает, что решение госпожи Батуевой вряд ли имеет политическую подоплеку. «Человек поработал достаточно большой срок — за 14 лет поменялись три губернатора и несколько мэров. Это показатель профессионализма и того, что человек вне политики»,— считает господин Борисенко. Он отметил, что в связи с передачей многих муниципальных полномочий на региональный уровень объем подконтрольных КСП города средств сократился, но необходимость аудита бюджета сохраняется. По мнению политтехнолога, занять вакантную должность может любой грамотный аудитор. «Несмотря на то, что нужно иметь достаточно жесткую позицию, это все-таки больше техническая, а не политическая должность»,— считает он.

Дмитрий Астахов