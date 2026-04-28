В Пензе два пенсионера погибли от угарного газа в доме на Чаадаева
В Пензе два человека погибли от отравления угарным газом. Прокуратура начала проверку, сообщили в надзорном органе. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).
ЧП произошло в многоквартирном доме на улице Чаадаева в ночь на 27 апреля. По данным следствия, 71-летний мужчина и 69-летняя женщина отравились угарным газом и погибли. Предварительно, утечка связана с эксплуатацией газовой колонки. Проводится судебно-медицинская экспертиза.
Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства инцидента. Им предстоит детально исследовать техническое состояние газового оборудования в квартирах, условия его эксплуатации и обслуживания.