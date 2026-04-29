Подведены итоги научного трека акселератора «Газпромбанк.Тех»

21 апреля состоялся демодень научно-технологических проектов акселератора «Газпромбанк.Тех»: трек «Наука», запущенный банком в августе 2025 года. Цель инициативы — помочь исследовательским командам и университетским проектам пройти путь от научной идеи к готовому наукоемкому продукту.

Во вступительном слове к старту демодня заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс заявил: «Сегодняшнее мероприятие — это абсолютно уникальный эксперимент, цель которого — проверить гипотезу: можно ли идеи ранней стадии достаточно быстро превратить в полезность для общества, для индустрии, для государства? Мы как банк создаем условия, в которых студенческие команды и научные коллективы начинают по-другому мыслить и по-другому жить. Основная цель создания этих условий — сделать так, чтобы команды с большим научным потенциалом стали теми, кто определяет будущее страны».

География команд, выразивших интерес к участию в акселераторе по треку «Наука», обширна. Экспертами банка рассмотрено 82 заявки от 66 университетов, на этапе отбора проведено 25 интервью с претендентами, среди которых было отобрано 10 команд для прохождения образовательно-практического интенсива. Тематики проектов-участников охватывают широкий перечень технологических направлений, среди которых — машиностроение, металлургия, приборостроение и электроника, технологии сбережения здоровья, переработка материалов и химический синтез.

Вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров отметил: «Уникальность формата состоит в том, что мы впервые взяли именно команды, которые еще не вышли из университетов, и показали им возможности для дальнейшего развития, чтобы на этапе перехода от университетской команды в технологическую компанию они четко понимали направление своего взаимодействия с индустриальными партнерами, рынки развития. Мы считаем такой формат не только уникальным, но и крайне продуктивным, поскольку он позволяет минимизировать риск инвестиций в проекты ранних стадий».

В рамках образовательно-практического интенсива командами были изучены подходы к выводу на рынок высокотехнологичных продуктов, инструменты конкурентного анализа, проведены встречи с экспертами по вопросам интеллектуального права научных разработок.

К моменту финальной питч-сессии команды пересобрали проекты в логике от потребностей рынка и болей потенциального клиента до продукта по принципу «Клиент и его проблема → Решение и создаваемая ценность → Эффекты → Продукт и интеллектуальная собственность → Способы коммерциализации».

По итогам прохождения акселератора в рамках демодня команды-участники представили свои проекты перед экспертами и заинтересованными представителями промышленных компаний и добычных предприятий, а также партнерами и фондами банка.