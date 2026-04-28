Прибыль китайской BYD упала вдвое из-за снижения спроса на электромобили

28 апреля крупнейший в мире производитель электромобилей, китайская компания BYD сообщила, что по итогам первого квартала ее чистая прибыль составила 4,1 млрд юаней ($600 млн). Это на 55,4% меньше, чем за тот же период прошлого года, и минимум со второго квартала 2022 года. Общая выручка компании за квартал составила 150,2 млрд юаней ($22 млрд), что на 11,8% меньше, чем годом ранее.

Эксперты объясняют слабые показатели крупнейшего производителя электромобилей прежде всего падением в Китае спроса на полностью электрические и гибридные автомобили. Как отмечает The Wall Street Journal со ссылкой на данные Китайской ассоциации легковых автомобилей, продажи электрических и гибридных машин в КНР только в январе упали на 20%, до 596 тыс. штук, что стало первым снижением продаж с февраля 2024 года.

Такая ситуация наблюдается на фоне истечения в КНР срока действия государственных субсидий при покупке электрических и гибридных машин. Аналитики отмечают, что поэтапная отмена налоговых льгот для автомобилей на новых источниках энергии в начале 2026 года заставила потребителей занять выжидательную позицию.

Еще одной причиной снижения показателей эксперты считают сокращение финансовой господдержки производства гибридов с батареями малого запаса хода (менее 100 км). Это ударило по таким производителям, как BYD, которые сильно зависят от этого сегмента. Аналитики также отмечают сохраняющееся в Китае макроэкономическое давление — замедление экономического роста, снижение темпов роста доходов и сохраняющаяся безработица привели к снижению общей покупательной способности китайских потребителей.

Евгений Хвостик