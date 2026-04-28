Бутягин фразой «мне не верится» прокомментировал освобождение из польской тюрьмы

ФСБ показала кадры с ученым Александром Бутягиным, освобожденным из-под ареста в Польше в результате обмена. На видео он сообщил, что чувствует себя хорошо, но пока не верит в освобождение.

«Мне еще трудно их передать, мне еще в это не верится. <...> Самочувствие прекрасное», — сказал Александр Бутягин. Он добавил, что медицинская помощь ему не нужна. «Вроде бы со мной все хорошо», — сказал археолог.

Господина Бутягина задержали в декабре 2025 года в Варшаве, когда он следовал транзитом из Нидерландов на Балканы. Он был задержан по запросу Украины, где его обвинили в незаконных раскопках в Крыму после 2014 года. Сегодня ученого в числе пяти человек обменяли на польско-белорусской границе.