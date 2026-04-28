«Дружелюбный федеральный убийца»

Подозреваемый в покушении на президента США Дональда Трампа предстал перед судом

31-летний Коул Томас Аллен, устроивший стрельбу на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне, предстал в понедельник, 27 апреля, перед судом. Ему предъявили обвинение в покушении на президента США Дональда Трампа, за что ему может грозить пожизненное заключение. Следующее заседание, на котором обвиняемому будет избрана мера пресечения, пройдет уже в четверг, а начало самих слушаний намечено на 11 мая. Обвиняемый по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием, в то время как в США распространяются теории о вероятной инсценировке покушения на главу Белого дома.

Коул Томас Аллен

Фото: DONALD J TRUMP / Truth Social / Handout / Reuters

На судебном заседании в Вашингтоне по делу о стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома собралось более сорока человек, включая представителей СМИ. Обвиняемый — 31-летний репетитор и разработчик компьютерных игр-шутеров Коул Томас Аллен — вышел в зал в синем комбинезоне и вел себя крайне сдержанно. Мужчина молча заслушал сторону обвинения и подтвердил, что понимает суть предъявленных ему обвинений и свои права. Остальное он оставил своему защитнику.

Сторону обвинения представляла помощник прокурора США по округу Колумбия Джоселин Бэллантайн. Она изложила события субботнего вечера, сообщила об изъятом у Аллена оружии и выдвинула против мужчины обвинения сразу по трем пунктам:

  • покушение на убийство президента США;
  • транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • применение огнестрельного оружия во время совершения насильственного преступления.

Если Аллен будет признан виновным в покушении на президента, ему грозит срок вплоть до пожизненного. Пока такой исход выглядит крайне вероятным, так как на руках у обвинения есть не только конфискованное у подозреваемого оружие, но и доказательства умысла. Незадолго до попытки прорваться в торжественный зал отеля Washington Hilton обвиняемый отправил своим родственникам электронное письмо, в котором прямо излагал свои политические взгляды и намерения.

Агентство Associated Press смогло ознакомиться с содержанием этого письма, названного впоследствии манифестом. В нем мужчина называл себя «дружелюбным федеральным убийцей», открыто критиковал недавние действия администрации Трампа, избегая при этом упоминания самого президента.

Письмо, утверждают журналисты издания, было глубоко личным и сумбурным: помимо изложения своих намерений, стрелок просил прощения у родных и переживал, что втягивает их в нехорошие дела. Он также пытался оправдать свои действия и заранее защищался от возможной критики. В AP указали, что некоторые части письма напоминают «спор в режиме реального времени».

По итогам суд оставил подозреваемого под стражей до нового заседания 30 апреля, когда ему будет избрана мера пресечения. Рассмотрение дела по существу начнется 11 мая. Важным фактором в нем станет психическое состояние подозреваемого: защита делает упор на то, что Аллен ранее не привлекался к ответственности за какие-либо правонарушения и его профиль не соответствует типичному портрету человека, готового пойти на самоубийственные действия.

К личности Аллена, его психическому состоянию и событиям субботнего вечера появились вопросы и у поклонников теорий заговора. Несмотря на то что кадры попытки Аллена прорваться в зал, где проходил торжественный ужин с участием Дональда Трампа и главных лиц его администрации, облетели весь мир, в США нашлось много людей, которые решили не верить своим глазам.

И пока подозреваемый готовится к судебному процессу, администрация Трампа вынуждена не только перестраивать протоколы безопасности, но и опровергать слухи о том, что весь этот эпизод был специально подстроен.

Первые сообщения о том, что произошедшее могло быть инсценировкой, начали распространяться практически сразу после того, как заголовки американских СМИ запестрели сообщениями о стрельбе в отеле Washington Hilton. Сначала они циркулировали в соцсетях, потом попали и на страницы ряда СМИ. Авторы теорий указывали на то, что Аллен — человек с отличным образованием и без криминального прошлого, который вряд ли решился бы на такую миссию без влияния извне. Они также подчеркивали, что нападение на Трампа и членов его кабинета на глазах у сотен журналистов практически невозможно реализовать из-за охраны, но сама попытка получает необычайно широкое медийное освещение. А это, убеждены авторы, именно то, что нужно Трампу, чтобы отвлечь общественность от провала в Иране.

Масштаб и скорость распространения этой теории вынудили администрацию Трампа и самого президента публично их комментировать. Американский лидер в интервью CBS указал на необычайно высокую скорость распространения слухов, а затем категорически отверг их в посте в своей соцсети Truth Social. Вину за произошедшее он по традиции возложил на политиков и СМИ левого толка, которые, по его мнению, и привели к радикализации населения. Стрелка же он неоднократно называл больным человеком. Пресс-секретарь Белого дома Дэвис Ингл был более прямолинеен. «Любой, кто считает, что президент Трамп сам инсценировал покушение на свою жизнь,— полный идиот»,— заявил он журналистам.

Вероника Вишнякова

