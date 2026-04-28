В Туапсе из опасной зоны вблизи горящего НПЗ эвакуирован 31 человек

В пункте эвакуации в Туапсе в настоящее время находится 31 человек, в том числе девять детей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Спасатели вывозят из опасной зоны жителей домов, находящихся вблизи крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Утром мэр города Сергей Бойко сообщил, что пожар, возникший на туапсинском НПЗ после атаки беспилотниками, может перекинуться на соседние дома. Учеников из закрытых из-за пожара школ будут временно перераспределять в другие учебные заведения.

По оценке главы губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, обстановка в Туапсе сейчас сложная, но контролируемая. Для ликвидации последствий ЧС будут привлечены дополнительные силы и техника из близлежащих городов и районов, в том числе резерв дорожных служб и строительных организаций. Сейчас пожар на НПЗ тушат 220 человек, задействовано более 50 единиц техники. В ближайшее время на место ЧС прибудут сводные отряды пожарных из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

