В Черноземье 30 апреля ожидается дождливая погода, до +9°C

В четверг, 30 апреля, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +2°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +6°C, днем поднимется до +9°C, вечером немного опустится до +7°C и еще до +2°C к ночи. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже также утром будет +6°C, днем — до +9°C, вечером температура составит +7°C, а ночью опустится до +3°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром столбик термометра покажет +5°C, днем он поднимется до +8°C, вечером немного опустится до +7°C и еще до +3°C к ночи. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +5°C, днем потеплеет до +8°C, вечером будет +6°C, а ночью понизится до +2°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром будет +4°C, днем — +8°C, к вечеру температура опустится до +6°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром столбик термометра покажет +5°C, днем поднимется до +9°C, вечером спадет до +7°C, а ночью — до +2°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова