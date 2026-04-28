Иск пошел по проводам

Арбитражный суд Самарской области по иску прокуратуры принял решение о возврате Самаре объектов электроснабжения, которые около 30 лет назад были переданы в аренду ЗАО «СГЭС» и в итоге оказались у АО «Самарская сетевая компания», близкого предпринимателю и экс-топ-менеджеру «Роснано» Владимиру Аветисяну. Прокуратура считает, что в 1997 году чиновники города передали имущество коммерческой организации «в нарушение требований законодательства по заниженной стоимости и на срок, превышающий установленный муниципальным нормативным актом». Полиция по этому факту расследует уголовное дело о превышении должностных полномочий. В «ССК» с решением не согласны, намерены его обжаловать и предъявить городским властям встречный иск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, договор аренды более 9 тыс. объектов электроснабжения, заключенный в 1997 году комитетом по управлению имуществом Самары и ЗАО «СГЭК», признан арбитражным судом недействительным. До этого прокурорская проверка показала, что городской комитет по управлению имуществом передал организации имущественный комплекс электросетевого хозяйства «в нарушение требований законодательства по заниженной стоимости и на срок, превышающий установленный муниципальным нормативным актом».

В 2015 году «СГЭК», одним из собственников которого был аффилированный самарскому предпринимателю и бывшему топ-менеджеру «Роснано» Владимиру Аветисяну Газбанк (лишился лицензии ЦБ в 2018 году), прекратил деятельность. Правопреемником компании стало АО «Самарская сетевая компания» (ССК).

В результате, как сказано в сообщении надзорного ведомства, ССК получила городские объекты электроснабжения в пользование (до 2046 года — прим. «Ъ») «в обход конкурсных процедур, что привело к сосредоточению большей части объектов электросетевого хозяйства городского округа во владении единственной организации».

В 2024 году полиция возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ), которое, как пояснили «Ъ» в прокуратуре, до сих пор находится на этапе расследования.

АО «Самарская сетевая компания» зарегистрировано в 2005 году в Самарской области. В «СПАРК-Интерфакс» собственниками компании указаны небанковская кредитная организация АО «Национальный расчетный депозитарий» и гражданин России, имя которого не раскрывается. Должность генерального директора занимает Виль Мухаметшин. Он же наряду с Владимиром Аветисяном является совладельцем ООО «Вариант» и ООО «Линия-Э». В прошлом году выручка «ССК» превысила 14 млрд руб., прибыль составила 866 млн руб. Как сказано на сайте компании, «Самарская сетевая компания» работает в 34 муниципалитетах Самарской области и обслуживает около 17 тыс. километров воздушных и кабельных линий и 7 тыс. подстанций различных классов напряжения.

В ССК корреспонденту издания ответили, что не согласны с судебным решением и будут его обжаловать. «Этот договор не только устраивал множество муниципальных должностных лиц и пятерых глав Самары подряд в период с 1997 года, но и его содержание все это время было не тайной и для сотрудников прокуратуры. Когда «Самарская сетевая компания» стала правопреемником по данному договору, мы со своей стороны вложили в ремонт и модернизацию энергосистемы Самары миллиарды рублей, повысив надежность энергоснабжения города. Мы намерены подать к муниципалитету иск о компенсации своих затрат на модернизацию муниципальных энергообъектов за предыдущие годы в размере более 2 млрд руб. В случае если арендный договор закончился бы в плановую дату в 2046 году, то все эти и последующие улучшения городских энергообъектов достались бы муниципалитету Самары бесплатно»,— процитировали в компании слова генерального директора Виля Мухаметшина.

Как поясняет генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш, в случае если решение вступит в силу, просто так распоряжаться полученным имуществом город не может. «Объекты электросетевого хозяйства — это особая категория имущества. Для того чтобы им распоряжаться и использовать по назначению, нужна организация, имеющая статус сетевой. Так что, скорее всего, это имущество достаточно оперативно будет передано системообразующей территориальной сетевой организации (в 2024 году такой статус получил самарский филиал "Россети Волга" — прим. «Ъ»), поскольку создание под это имущество отдельной территориальной сетевой организации особого смысла не имеет. Как будет оформлена такая передача, пока сказать сложно. Это может быть, например, оформлено как доверительное управление, то есть фактически как минимум какое-то время объекты будут находится в собственности Самарской области, а эксплуатировать их будет другая организация, которая имеет право такой деятельностью заниматься»,— говорит Анна Барабаш.

Депутат Самарской губернской думы, зампредседателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Александр Степанов назвал ситуацию вокруг объектов электроснабжения в Самаре «двоякой».

«Раз суд вынес решение о возврате имущества муниципалитету, значит, так и должно быть. Если говорить абстрактно, я считаю, что объекты электросетевого хозяйства, как и котельные или объекты водоснабжения, являются стратегическими и раздавать их частным структурам неправильно, какими бы они хорошими не были бы. С другой стороны, эти объекты все же были когда-то переданы компании и закон о защите прав предпринимателей должен работать в нашей стране, чтобы люди вкладывали, инвестировали в свои предприятия. Если сначала давать, а потом отнимать, то это негативно влияет на инвестиционную привлекательность, предприниматели просто будут вкладывать деньги в те страны, где частная собственность является неприкосновенной. К тому же ради справедливости стоит отметить, что город не всегда может эффективно вести коммерческую деятельность, поскольку чиновники, к сожалению или к счастью, предназначены, как правило, для другой работы, некоммерческой»,— сказал депутат.

