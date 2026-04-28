До 2028 года в Ростовской области построят три отделения скорой помощи

Модернизация службы скорой медицинской помощи продолжается в Ростовской области. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» предполагает возведение на Дону трех современных модульных отделений скорой помощи, сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ростовской области

Новые объекты появятся за три года. В 2026 году модульное здание откроется на базе ГБСМП Ростова-на-Дону. В 2027 году такое же отделение построят в ГБСМП им. В.И. Ленина города Шахты. В 2028 году модульное отделение заработает в ЦГБ Батайска.

Создание модульных приемных отделений позволит оптимизировать логистику приема пациентов, сократить время ожидания помощи и улучшить условия работы медицинского персонала.

Мария Хоперская