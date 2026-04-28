Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владельцев кошек и собак заставят регистрировать в Петербурге

ЗакС Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты российского парламента.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Законопроект вводит определение понятия «единый реестр домашних животных», а также устанавливает необходимость маркирования и регистрации домашних питомцев в этой единой государственной информационной системе.

В пояснительной записке указано, что принятие проекта позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности домашнего питомца конкретному лицу, и в случае причинения животным ущерба третьим лицам.

Карина Дроздецкая

Новости компаний Все