Владельцев кошек и собак заставят регистрировать в Петербурге
ЗакС Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о создании единого реестра домашних животных. Соответствующий документ появился на сайте нижней палаты российского парламента.
Законопроект вводит определение понятия «единый реестр домашних животных», а также устанавливает необходимость маркирования и регистрации домашних питомцев в этой единой государственной информационной системе.
В пояснительной записке указано, что принятие проекта позволит упростить поиск владельца животного в случае его потери или установление принадлежности домашнего питомца конкретному лицу, и в случае причинения животным ущерба третьим лицам.