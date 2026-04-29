Цифровизация с ограниченными возможностями

Падающее качество интернет-связи, а также растущий объем ограничений в работе приложений и сервисов создают серьезные барьеры для цифровизации бизнеса. Более того, проблемы с доступом к ключевым IT-инструментам не только тормозят внедрение новых технологий, но и снижают эффективность текущей операционной деятельности компаний. Как бизнес отвечает на новые вызовы времени и какие направления будут развиваться в условиях ограничений, исследовал корреспондент Guide Артем Алданов.

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Профессиональные сообщества уже забили тревогу. В частности, ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» предупреждает, что блокировка VPN может привести к деградации IT-отрасли, и выражает надежду на более сбалансированный подход в вопросе введения ограничений интернет-сервисов со стороны властей.

Только с начала 2026 года в России было заблокировано более 450 VPN-сервисов, запрещена оплата приложений Apple через сотовых операторов, напоминает эксперт в области ИИ для бизнеса Мария Филатова. Предприниматели, которые работали через мобильные приложения, уже фиксируют отток подписок и падение выручки до 50%. «Блокировки Telegram и WhatsApp для бизнеса, у которого продажи и клиентская поддержка построены в этих каналах,— это прямая потеря трафика. E-com, ритейл и маркетплейсы фиксируют падение посещаемости и охватов, по разным источникам, до 20%, стоимость привлечения лида при этом растет. Достичь эффективной цифровизации в таких условиях реально, но ценой качества или скорости. Потому что невероятно трудно догонять или создавать с нуля аналогичные технологии без обмена или переиспользования уже серьезных и проверенных инноваций»,— подчеркивает она.

По мнению основателя международного агентства цифровой репутации «Невидимка» Петра Сухоруких, снижение качества интернет-связи подрывает саму основу цифровизации. Современные интеллектуальные системы не могут функционировать на нестабильной платформе.

«Мы привыкли к мгновенному обмену информацией и надежным облачным сервисам. Теперь каждый сбой в интернете или внезапная блокировка привычного приложения замедляют рабочие процессы. Бизнес вместо роста вынужден тратить время на настройку виртуальных сетей и попытки поддерживать связь с клиентами. Это вызывает сильное внутреннее разочарование. Вместо движения вперед мы сталкиваемся с постоянными препятствиями, что тормозит любые инновации. В нынешних условиях глобальная цифровизация представляется маловероятной. Невозможно строить "умные города", внедрять роботов и автоматизировать сложные производственные процессы, если базовый сигнал сети может быть отключен в любой момент по непредсказуемому решению регулятора. Компании вынуждены тратить огромные финансовые и интеллектуальные ресурсы не на разработку инноваций и создание передовых продуктов, а на поиск способов поддержания связи со своими серверами и клиентами. Это режим выживания, а не развития»,— считает эксперт.

Вектор на автономию

Вводимые ограничения создают эффект массовой нестабильности, отмечает CEO компании Aiston Иван Григорьев. Это касается и коммуникаций с клиентами, и привычной работы сервисов. Внешние каналы становятся непредсказуемыми: в какой-то момент отдельный сервис или инструмент может просто перестать работать, но говорить о «цифровом занавесе» или полном аналоге китайского сценария пока преждевременно.

Сам тренд на ограничение доступности влияет на рынок: происходит сдвиг фокуса от инноваций к устойчивости и автономности. Там, где раньше был один канал, теперь требуется два-три альтернативных. Логично, что сейчас усиливается спрос на контролируемую инфраструктуру — on-premise-решения, private cloud, локальные системы хранения и обработки данных. Никто не хочет быть зависимым от внешних факторов, поэтому бизнес закладывает отказоустойчивость на уровне архитектуры.

По мнению генерального директора NeoGraph.Tech Александра Ожерельева, снижение доступности связи, интернета и отдельных приложений серьезно влияет на цифровизацию, но не отменяет ее. Раньше многие компании проектировали цифровые сервисы в логике «сеть всегда доступна». Сейчас эта модель перестает быть безопасной. Бизнесу приходится исходить из того, что связь может деградировать, мобильный интернет может ограничиваться, а часть привычных каналов и приложений может работать нестабильно.

«Эффективная цифровизация в таких условиях возможна, но она становится более инженерной. Выиграют не те, кто просто оцифровал процессы, а те, кто строит устойчивые контуры: on-prem или private cloud для критичных систем, локальные шины обмена данными, кэширование, offline-first сценарии, асинхронные очереди, резервные каналы, собственные базы знаний и управляемые интеграции. По сути, бизнесу приходится проектировать не просто удобный цифровой сервис, а сервис, который продолжает работать при частичной потере внешней связности»,— подчеркивает он.

В условиях ограничений активнее будут развиваться несколько направлений, полагает руководитель Proptech Solutions Роман Блонов. Во-первых, собственные корпоративные платформы и внутренние системы управления. Во-вторых, офлайн-решения и локальные интеграции, которые не требуют постоянного подключения к внешним сервисам. В-третьих, решения с использованием локальных моделей ИИ, которые работают внутри корпоративной инфраструктуры и помогают автоматизировать процессы без зависимости от внешних платформ. «С точки зрения затрат такие решения могут быть дороже на этапе внедрения, но в долгосрочной перспективе они оказываются более выгодными. Компании получают независимость, управляемость и стабильность процессов. Бизнес все чаще смотрит на цифровизацию как на инфраструктурную инвестицию, а не как на быстрый инструмент оптимизации»,— рассуждает господин Блонов.

Дополнительные затраты

Вследствие ограничения иностранных ресурсов, как программных, так и аппаратных, повышается цена различных IT-решений, считает эксперт по цифровизации в РФ Петр Осетров. «Ранее дешевле было арендовать аппаратные мощности за рубежом, сейчас из-за ограничений связи и российского законодательства приходится делать это внутри страны, а тут часто дороже. То же самое касается и программных решений (сервисов, приложений). Как правило, у нас они стоят дороже, при этом нередко слабее по функционалу и качеству. Разница в цене может быть в несколько раз и более. Сами доработки по переключению на местные альтернативы также не бесплатны, но это хотя бы не постоянная статья расходов. Вывод: адаптируйся или умри. Причем для кого-то обсуждаемые ограничения даже являются плюсом: их услуги по цифровизации становятся более актуальны, когда нет возможности использовать зарубежные аналоги»,— указывает эксперт.

В новых реалиях, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, цифровизация бизнеса действительно будет не самая дешевая и не самая быстрая. Причем эффективнее строить ее не вокруг одного привычного приложения или канала доступа, а вокруг устойчивой архитектуры.

«Это значит, что у компании должны быть резервные каналы связи, дублирование критических сервисов, локальные серверные мощности или доверенные облака, альтернативные способы идентификации клиентов, свои мобильные и веб-каналы, а также офлайн-сценарии на случай перебоев. Именно в эту сторону сейчас и идет регулирование. Минцифры усиливает курс на импортозамещение ПО и на сохранение работоспособности критической информационной инфраструктуры, а Банк России отдельно подчеркивает требования к операционной надежности, защите информации и обмену данными об инцидентах. То есть задача меняется. Раньше главным было ускорение цифровизации, а теперь вместе со скоростью на первый план выходит устойчивость»,— резюмирует аналитик.