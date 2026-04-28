Путин по видеосвязи открыл новое приемное отделение ГКБ №40 в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новое приемное отделение городской клинической больницы №40 в Екатеринбурге.

Как сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, модульное здание площадью почти 1,5 тыс. кв. м. возведено менее чем за год на месте недостроенного корпуса больницы, который простоял на территории 17 лет.

Новое отделение рассчитано на прием до 200 экстренных пациентов в сутки. Оно оборудовано тремя операционными, палатами интенсивной терапии и динамического наблюдения, клинической лабораторией, кабинетами для томографии, рентгенографии и УЗИ. В отделении установлена система «чистых помещений», поддерживающая определенный уровень качества воздуха.

«Поблагодарил главу государства за федеральную поддержку системы здравоохранения в регионе и этого уникального объекта. Мы создали отличные условия для пациентов и медиков в крупнейшей больнице»,— написал губернатор. По его словам, аналогичное приемное отделение до конца 2026 года планируется построить в городской клинической больнице № 24.

Полина Бабинцева