В Самарской области число розничных акционеров ВТБ выросло на 14,8%

Число розничных акционеров ВТБ в Самарской области за год выросло на 14,8% и достигло 29 887 человек по состоянию на март 2026 года. По этому показателю регион входит в топ-10 российских субъектов, сообщили в пресс-службе банка.

Средний пакет акций жителей региона увеличился на 47,3% и составил 573 акции, при этом число инвесторов с пакетами от 2 тыс. акций выросло на 47,1%. Совокупно самарцы владеют 17,1 млн акций банка.

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин отметил устойчивый рост интереса частных инвесторов, особенно в Приволжском федеральном округе, где число акционеров-физических лиц за год выросло почти на 27%. Более половины акций банка в свободном обращении принадлежит частным лицам.

Наиболее активная категория инвесторов в регионе — люди в возрасте от 35 до 50 лет, на которых приходится почти половина всех акционеров. Средний возраст самарского акционера составляет 42 года, при этом мужчины составляют 60%, а женщины — 40% от общего числа.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков связывает рост активности с развитием цифровых сервисов и успешным дополнительным размещением акций в 2025 году.