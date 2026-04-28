Суд в Петербурге вынес приговор по делу финансовой пирамиды на 94 млн рублей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор трем фигурантам дела о хищении свыше 94 млн рублей у пайщиков кредитных кооперативов. Подсудимые действовали по принципу финансовой пирамиды, сообщили в городской прокуратуре.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге осудили организатров мошеннической схемы по принципу финансовой пирамиды

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как установил суд, с марта 2019 года по июнь 2022-го обвиняемые привлекали средства граждан через кооперативы «Ленинградский финансовый центр» и «Северо-Западное финансовое общество», обещая высокую доходность по вкладам. Следствие пришло к выводу, что поступавшие от пайщиков деньги фактически похищались. Потерпевшими по делу признаны 118 человек.

По решению суда Евгений Виреховский получил восемь лет колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Владимир Мурашов и Юрий Григорьев приговорены к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и аналогичными штрафами.

Все трое признаны виновными по статье о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Матвей Николаев