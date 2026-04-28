В Орске ввели в эксплуатацию новую поликлинику

В Орске ввели в эксплуатацию новую модульную поликлинику, строительство которой завершилось в рекордные сроки. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Объект площадью более 800 кв. м рассчитан на обслуживание около 18 тыс. жителей региона. Торжественное открытие учреждения прошло при участии главного онколога Минздрава России Андрея Каприна, который находился в Оренбургской области с рабочей поездкой. В новом медицинском центре развернут широкий спектр услуг, включая прием узких специалистов.

После открытия нового объекта старое здание больницы передадут хирургическому стационару.

Андрей Сазонов