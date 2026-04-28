Госзакупки сэкономили бюджету Ленобласти почти 6 млрд рублей за год

Экономия бюджетных средств Ленинградской области по итогам госзакупок в 2025 году составила 5,04% — выше среднероссийского показателя в 4,85%. В абсолютном выражении регион сохранил почти 6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко, подводя итоги работы контрактной системы и обозначив задачу довести долю муниципальных закупок через электронный агрегатор до 50% в 2026 году.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Цифра, которая меня радует: в прошлом году мы сэкономили на госзакупках почти 6 миллиардов рублей. Это хорошая цифра, особенно в наше время. При этом прозрачность процедур вышла на совершенно другой уровень — ради этого мы и внедряли электронную систему»,— заявил глава региона.

Лидерами по внедрению цифровых решений названы Гатчинский округ и Всеволожский район. Задача на текущий год — нарастить долю муниципальных закупок через агрегатор до 50%.

Кирилл Конторщиков