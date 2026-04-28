Главу нефтесервисной компании в Югре обвинили в финансировании экстремистов

Руководителя коммерческой нефтесервисной организации в Нижневартовске арестовали по обвинению в финансировании экстремистской деятельности с использованием своего служебного положения. Об этом сообщили в СУ СКР по ХМАО-Югре.

По версии следствия, 45-летний обвиняемый, действуя по предварительному сговору с иными лицами, используя свое служебное положение, осуществлял финансирование экстремистской деятельности.

«Преступная схема позволяла извлекать, легализовывать и перемещать многомиллионные средства из хозяйственной деятельности сети аффилированных коммерческих организаций через фиктивное премирование сотрудников и фиктивные договоры»,— говорится в сообщении ведомства.

Денежные средства, как утверждается, выводились на территорию иностранного государства и передавались членам запрещенной в РФ экстремистской организации для приобретения вооружения и снаряжения.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) было возбуждено по материалам УФСБ России по Тюменской области.

В ходе обысков у фигуранта изъяли документы, ценности и предметы, имеющие значение для следствия. На имущество стоимостью более 1,5 млн руб. наложен арест. В настоящий момент следствие устанавливает все обстоятельства дела и возможных соучастников.

Полина Бабинцева