Ростовская область экспортировала 2,8 тысячи тонн кормов в Турцию

С территории Ростовской области с 20 по 24 апреля в морских пунктах пропуска досмотрели и оформили 2,8 тыс. т кормов растительного происхождения для животных для экспорта в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства отобрали пробы подсолнечного шрота для лабораторных исследований. Проверка проводилась на соответствие требованиям страны-импортера. Анализы выполнили в аккредитованной испытательной лаборатории Донского филиала ФГБУ ЦОК АПК. Нарушений ветеринарного законодательства в ходе контроля подконтрольных грузов не выявили.

