В УрГЮУ ввели учебный курс по использованию искусственного интеллекта

Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ) имени Яковлева пересматривает образовательную модель в условиях цифровой трансформации, сообщил первый проректор вуза Максим Гончаров на пресс-конференции.

«Мы уже в прошлом году у себя ввели учебный курс, посвященный технологиям искусственного интеллекта (ИИ) для студентов, идет обучение преподавателей»,— рассказал господин Гончаров.

По его словам, ИИ остается лишь инструментом и не способен заменить юриста. «Если допустить какой-то искусственный интеллект к принятию юридически значимых решений, а он будет выдавать хотя бы 1% галлюцинаций. Кто готов этот 1% примерить на себя»,— отметил первый проректор.

Адаптируясь к новым вызовам, УрГЮУ запустил в 2026 году программу «Технологическая юриспруденция» в рамках стратегического проекта «Технорегуляторика», открывает направления по правовому регулированию транспортно-логистической деятельности и урегулированию вопросов экономики в кризисной ситуации. «Жизнь подкидывает новые задачи, появляются новые сферы, и мы понимаем, когда государство, когда экономика, общество ставит новые задачи. Профессия юриста должна на это откликаться, она не может стоять в стороне, она должна сопровождать эти процессы, их обеспечивать»,— подчеркнул Максим Гончаров.

Он отметил, что юриспруденция остается фундаментальной сферой, которая активно адаптируется к изменениям и не перестает применять правовое, экспертное знание и умение в новых сферах.

Олеся Рыжкова