«Убить в себе архитектора»

21 и 22 мая в Воронеже в девятнадцатый раз пройдет форум «Зодчество ВРН», который давно перерос статус профессионального слета архитекторов, привлекая урбанистов и активистов со всей России. Накануне события министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков рассказал Guide, как мероприятие стало федеральной площадкой, в чем заключается роль горожанина, выдержит ли инфраструктура города новую волну КРТ, а также о том, является ли историческое наследие экономически выгодным проектом.

Фото: Правительство Воронежской области Министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков

— На ваш взгляд, насколько в Воронеже сегодня соблюден баланс между сохранением исторических зданий и новой застройкой?

— Новой стройке в текущей государственной парадигме отдают приоритет: жилья строится значительно больше, да и финансируется это направление в структуре экономики активнее, чем работа с наследием. В целом исторические здания у нас в центре на достойном уровне, но хотелось бы, чтобы ресурсов и возможностей для реставрации были больше.

Есть имиджевые проекты вроде дворцового комплекса Ольденбургских, куда вкладываются деньги много лет, но у нас достаточно много зданий, которые могли бы получить вторую жизнь, однако пока в городскую экономику они никак не интегрированы.

Здорово, что мы научились ставить наше наследие на охрану, но пока еще не умеем превращать это в экономически выгодные проекты, а достаточно строгое федеральное законодательство в области охраны объектов культурного наследия (ОКН) пока, увы, отпугивает многих потенциальных инвесторов.

Сейчас, правда, такие крупные игроки, как «Дом.РФ», например, подключаются: превращают объекты в экономические лоты, выставляют на торги, оказывают меры поддержки. Просто представьте, сколько исторических домов — и в Воронеже, и в малых городах региона — могли бы стать небольшими отелями или ресторанами. Но пока новой стройке действительно уделяется внимания больше. Пока не хватает денег на все, и тот же театр оперы и балета — это колоссальные ресурсные затраты (ориентировочно 6 млрд руб.— Guide). Очень хочется верить, что в обозримой перспективе этому смогут уделять больше внимания.

Гости форума «Зодчество Врн» в глазах инсталляции
Гости фестиваля «Зодчество. Дети»
Гости фестиваля «Зодчество. Дети» рассматривают работы студий детского творчества, которые экспонируются в Доме архитектора
Форум «Зодчество ВРН 2025» проходил в Воронежском концертном зале
Посетители форума «Зодчество ВРН 2025» среди макетов архитектурных проектов
Перфоманс «Шествие домов» от детской студии «Ступени» на форуме «Зодчество ВРН 2025»
«Историческое наследие как ресурс для развития» на форуме «Зодчество ВРН 2025»

— За последние десять лет Воронеж сильно изменился: общественные пространства появляются, но с разной степенью успешности и результативности. На какие показатели качества вы ориентируетесь и насколько учитывается обратная связь от граждан?

— Не так давно к ключевым KPI губернаторов добавилось место региона в так называемом рейтинге качества жизни, и блок, посвященный городской среде, занимает значительное место. Есть показатели удовлетворенности горожан по двум направлениям: общий уровень инфраструктурной обеспеченности (количество парков, скверов, набережных) и возможность деятельного участия.

Статистика показывает, что по первому направлению у нас все неплохо, а вот уровень удовлетворенности своей ролью у местного жителя страдает. Мы ищем этому причины и объяснения, но, скорее всего, они находятся в плоскости некоторой фрустрации от возникающих проблем при реализации крупных объектов благоустройства: чем заметнее общественная территория, тем выше градус критики и интереса к ней, а интерес у нас обычно в негативной коннотации и происходит.

Хотя на стартовых этапах работы с благоустройства мы обеспечиваем общественное участие. А значит, со временем этот показатель выправится.

Поэтому архитекторы, когда работают с такими проектами, должны искать очень точный баланс между пожеланиями жителей и учесть ключевые позиции оценки качества городской среды — это безопасность, разнообразие, визуальная привлекательность, экологичность, но во главе угла, конечно, комфорт и безопасность пребывания.

— Как еще, на ваш взгляд, можно увеличить степень включенности жителей в формирование города?

— Я много говорил об этом уже: в перспективе нам желательно пересмотреть методологию организации рейтингового голосования. На него выносится, например, бульвар Карла Маркса — всем известный и всем нужный — и какой-нибудь локальный скверик на Машмете. Чтобы горожане чувствовали, что их голос на самом деле решает, нужно выносить равнозначные общественные территории на голосование.

Архитекторам нужен точный баланс между пожеланиями жителей и требованиями к качеству городской среды
Лежаки зимой на Петровской набережной
Лето 2025 года. Пешеходный мост и смотровая площадка на Петровской набережной
Сентябрь 2025 г. Спортивные мероприятия на Петровской набережной во время празднования Дня города

В идеале у меня картина видится так: на имиджевые проекты есть специальный бюджет, а вот те несколько сотен миллионов, которые даются на благоустройство, распределялись бы между муниципалитетами, равнозначными скверами и дворами. Пока ситуация этого не позволяет, но надеюсь, что мы сможем это в ближайшее время переломить, когда закончим другие большие проекты.

Кроме того, сейчас нам нужно уточнить роль жителей и вообще в целом сформировать культуру такого профессионального горожанина — нужна просветительская программа, которая будет группу людей готовить к постоянному общественному наблюдению за благоустройством, и чтобы результаты этого наблюдения де-факто учитывались. И нужна специализированная команда, которая сможет доступно и эффективно доносить необходимую информацию о происходящем до жителей.

— Перейдем к КРТ. Почему эти площадки обновляют за счет жилищного строительства, а не, например, общественных пространств?

— В этом ключевое отличие губернатора от общественника: он должен думать сразу обо всем. КРТ сегодня — приоритетный вид жилищного строительства, и не столько потому, что это относительно свежий инструмент, который дает чуть больше гибкости во взаимоотношениях девелоперов и государства, а потому, что это единственный на сегодня способ расселения ветхого и аварийного жилья. И надо понимать, что решения о развитии территории в таком направлении принимаются вовсе не в попытке искать легкие пути.

В Воронеже, в отличие от ряда других городов, площадки очень сложные, они все внутри городской сложившейся застройки со сложной геометрией земельных участков, зачастую в процессе выясняется, что на территории имеются объекты федеральной собственности, какие-то дополнительные сложности. Фактически каждый новый договор КРТ нас чему-то учит.

— Как внедрение искусственного интеллекта влияет на архитектуру и градостроительство? Насколько это рискованно и сложно?

— Архитекторы — это, мне кажется, одни из первых профессий, которые начали работать с ИИ. Те же самые визуализации, рендеры — это и ускоряет, и облегчает процесс. Но риск, вы верно отмечаете, существует: особенно в плане проектных решений, которые влияют на массовую безопасность людей, ведь надо быть точно уверенным в работе искусственного разума. Но значительная часть процессов постепенно будет уходить в эту плоскость.

Нужно научиться грамотно распределять задачи между человеком и нейросетью и определить вот этот баланс, где человеческий фактор должен иметь значение, а где можно обойтись просто сухой цифрой.

— На «Зодчестве ВРН» тематика этого года — показать некую преемственность поколений. В чем главное различие между работами архитекторов старой школы и тех, кто приходит сейчас?

— Мне кажется, сегодняшние архитекторы в силу самых разных особенностей — и цифрового прогресса, и особенностей государственной политики — чуть более междисциплинарны и готовы к работе в серьезных консорциумах, где сочетается много профессий. Сегодня мало быть просто архитектором: в советское время эта профессия составляла абсолютно творческую элиту.

А сегодняшний архитектор, особенно тот, кто работает с городской средой, прекрасно знает, что для того, чтобы создать качественный проект, ему нужно поработать и с горожанами, и с социологами, и с культурологами, и с экономистами.

Первое, что он должен сделать,— это убить в себе архитектора, признать, что он не самый умный. И мне кажется, что сегодняшнее поколение к этому принятию подходит более взвешенно. Тема отцов и детей в профессии за последние годы сильно стала просматриваться — и в КРТ, и в подходах к градостроительному нормированию, и даже на заседаниях архитектурной комиссии градсовета.

Без должной передачи опыта и без этой коммуникации хорошо не получится ни у тех, ни у других: старшему поколению надо принять, что юные тоже уже что-то умеют, а текущему поколению архитекторов важно понять, что без заимствования знаний и уважения к предыдущему поколению тоже невозможно справиться.

— Как вы привлекаете молодых архитекторов к участию в форуме, если конкурировать с уже известными бюро действительно сложно?

— Архитектурное сообщество же на самом деле не очень большое в масштабах страны, и архитектурных конкурсов в целом тоже не очень много. И творческая конкурентная среда, которую мы создаем,— это хороший повод заявить о себе и в плане поиска заказчиков, и просто потешить свое творческое самолюбие.

Поэтому в целом градус интереса к конкурсам в России не снижается, и какой-то дополнительной мотивации для молодых архитекторов мы не делаем.

Во взрослых номинациях есть молодые бюро, есть полноценные проектные институты, и никто не боится конкуренции — она еще никого не сделала хуже.

— Что обычные жители могут увидеть на «Зодчестве»? Форум остается событием только для профессионалов или дает реальный эффект?

— Мы преодолели уже психологическую рамку, когда «Зодчество Черноземья» было слетом членов Союза архитекторов. Сейчас это полноценный фестиваль. Что мы делаем для горожан? Во-первых, темы деловой программы, которые интересны не только архитекторам — например, одна из сессий в этом году про то, зачем взрослому человеку вообще учиться. Выставочные проекты: приди на выставку и посмотри, что будет построено в ближайшие годы.

Человек может уйти с форума с пониманием, почему наши города сегодня именно такие. Если спрашивать про утилитарный выхлоп, то почти все знаковые проекты благоустройства, которые в последние десятилетия появлялись, впервые анонсированы именно на «Зодчестве».

— Детское «Зодчество» — это профориентация или популяризация?

— Мы видим кадровый кризис, о котором говорит губернатор, и какие еще знаки нужны, чтобы уделить внимание профессиональной ориентации? Чем больше людей мы сможем заразить в хорошем смысле интересом к городскому развитию, тем лучше. Кто-то станет профессиональным горожанином и будет рассказывать архитекторам, что им надо делать, а кто-то может стать городским планировщиком.

Градостроителей, которые ориентируются в таких понятиях, как генеральный план, правила землепользования и застройки, тоже сегодня не хватает, и после вуза они выходят достаточно слабо подготовленными.

Это тоже вопрос поколенческих разрывов, и необходимо популяризировать направления, набирать преподавателей, напоминать, что образование не заканчивается классическим дипломом высшей школы, что есть разные направления переподготовки, допобразование, самообразование.

Беседовала Ульяна Ларионова