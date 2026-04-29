Не заводом единым

В условиях дефицита свободных городских территорий все большее значение в стране и в Черноземье, в частности, приобретает редевелопмент бывших промышленных зон. Под современные творческие и бизнес-пространства в макрорегионе переделывают здания бывших обувных, алкогольных и табачных производств. Однако часть заявленных в последние годы проектов нередко не доводятся до конца. По мнению экспертов Guide, реновация старых промышленных предприятий идет на пользу облику городам. Вместе с тем для воплощения таких изменений инвесторы нуждаются в стабильной экономической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За обновление винного склада под модное общественное пространство в 2018 году взялась ГК Restorator Projects Олега Елютина

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За обновление винного склада под модное общественное пространство в 2018 году взялась ГК Restorator Projects Олега Елютина

Воронеж за «Прогресс»

Одним из наиболее успешных в Воронеже и во всем Черноземье примеров редевелопмента бывших промзон стал кейс «Прогресса». В сентябре 2023 года в реконструированном здании бывшей обувной фабрики «Прогресс» открылся одноименный негосударственный центр культуры и искусства. Новое театральное пространство расположилось в подвальном помещении предприятия.

Реновация здания началась еще в 2021 году. На эти цели было потрачено как минимум 500 млн руб. Общая площадь зданий составляет 12,3 тыс. кв. м. Занималась проектом структура девелопера Анатолия Шмыгалева — УК «Аренда и недвижимость». Изначально планировалось переделать здание бывшего завода в деловой и творческий кластер, «в который будут входить компании самых разных направлений». До этого, по словам инвесторов, здания и территория были в запущенном состоянии.

Основным фактором при развитии пространства в компании тогда называли желание украсить город обновленными современными красивыми зданиями с удобной нфраструктурой.

Проект полностью занял территорию бывшей обувной фабрики «Прогресс». На этом месте производство располагалось с 1950-х. К концу 1980-х фабрика с учетом мощностей в Бутурлиновском и Острогожском районах производила порядка 3,5 млн пар обуви в год. После распада СССР производство было прекращено, здания в центре Воронежа были сданы в аренду различным предприятиям и компаниям.

Глава Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин позитивно оценивает реновацию бывших предприятий в общественные пространства. «Как правило, такие здания просто сдаются в аренду собственниками и денег в реконструкцию не вкладывается. Такие примеры, как “Прогресс”,— это серьезные вложения, когда происходит возрождение объекта с новыми функциями. Причем абсолютно органичными для центральной части города»,— поясняет Guide господин Астанин.

С ним согласен глава воронежской строительной ГК «Бик» Дмитрий Большаков: «В самом центре Воронежа стояла промышленная четырехэтажная панелька, которая с эстетической точки зрения устарела и выглядела плохо. Вечно менялись арендаторы. А люди реанимировали эту площадку, сделали архитектурно красивое здание и наполнили его достойными резидентами, которые создали новые рабочие места. Такие преобразования идут только на пользу городу».

Все на «Винзавод»

Еще одним успешным примером редевелопмента в столице Черноземья является история пространства «Винзавод» на месте бывшего ликеро-водочного завода на улице Кольцовской.

Фабричный комплекс был построен за два года и запущен в 1900 году как казенный винный склад. Поначалу он включал в себя производственное и административное здания, а также винохранилище. В период революции предприятие простаивало, однако к 1925 году производство на нем наладили вновь и стали выпускать, помимо водки, настойки. В годы Великой Отечественной войны на заводе делали горючую смесь. После распада СССР предприятие принадлежало компании «Висант». Оно проработало до 2013 года и тогда же обанкротилось.

За обновление винного склада под модное общественное пространство в 2018 году взялась ГК Restorator Projects Олега Елютина. Краснокирпичное здание отремонтировали, заменили коммуникации, перекрытия и кровли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2021 год. Арт-пространство «Винзавод»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 2021 год. Арт-пространство «Винзавод»

На территории бывшего винохранилища открылось пространство для проведения мероприятий, включающее крытую площадку «1900».

Одним из крупнейших событий, проходивших на «Винзаводе», стал ежегодный архитектурный фестиваль «Зодчество ВРН».

При этом восстановлены только здание проходной и бывший винный склад, а основное производственное здание все еще нуждается в реконструкции. Кроме того, не модернизировано административное здание (бывшая заводская контора). Но, несмотря на это, площадка стала одной из точек притяжения культурных событий в Воронеже.

На связи с искусством

В мае 2024 года рядом с центром Воронежа был запущен креативный кластер «Станция». Управляющая частным индустриальным парком «Перспектива» компания Perspektiva Group выкупила под пространство здание автоматической телефонной станции, построенное в советское время. Инвестиции в проект составили около 500 млн руб.

На стадии анонсирования кластера сообщалось, что общая площадь четырехэтажного здания составляет 3,3 тыс. кв. м. На первом этаже планировалось размещение общепита и смежных бизнесов, для которых выделены пять помещений площадью 108–144 кв. м. Второй этаж полностью отдан под open space. Как поясняла руководитель проекта Ольга Алякринская, на 864 кв. м будут проводить различные мастер-классы и «иные активности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Креативный кластер «Станция»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Креативный кластер «Станция»

На третьем этаже спроектировано 14 помещений по 36 кв. м, здесь же для резидентов планируется коворкинг на 300 кв. м. По словам Ольги Алякринской, для арендаторов также планируется комфортная и просторная общая зона отдыха. Четвертый этаж полностью займет арт-галерея со свободной планировкой. На внутренней территории кластера также планировался уличный кинотеатр и парковка на 70 машино-мест. Кроме того, здесь должна была появиться зарядная станция для электромобилей, самокатов и велосипедов.

Уточнялось, что в «Станции» могут разместиться представители креативного бизнеса, связанного в том числе с архитектурой, модой, дизайном, медиа, IT.

Ольга Алякринская отмечала, что предварительные договоренности с потенциальными резидентами уже есть, а к их выбору компания будет подходить «очень тщательно».

Культура вместо табака

В 2024 году сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина заявила о планах властей восстановить здание табачной фабрики в Ельце (объект культурного наследия регионального значения). Бывшее предприятие, по словам госпожи Уваркиной, необходимо переделать в пространство для культурно-познавательного отдыха. Работы могут обойтись примерно в 9 млрд руб.

Как тогда поясняли в облправительстве, из фабрики планируется сделать пространство для культурно-познавательного отдыха для жителей и гостей города.

В нем хотят видеть гостиницы, рестораны, уютные коворкинги, центр народно-художественных промыслов и ремесел, магазины по продаже товаров местных производителей, музейные и выставочные пространства. Размещение здесь табачного производства не рассматривается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2024 год. Бывшая табачная фабрика в Ельце.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ 2024 год. Бывшая табачная фабрика в Ельце.

Табачная фабрика купца Заусайлова 1896 года постройки расположена на площади 10 тыс. кв. м. Вокруг нее 26 исторических зданий, которые тоже подлежат реконструкции: водонапорная башня 1868 года, здание кинотеатра «Ударник» конца XVIII века, «Молочные ряды» начала ХХ века, три дома, возведенных в XVIII–ХХ веках, административное здание первой половины ХХ века, пешеходный Каракумовский мост, площадь Ленина и другие объекты .

В 2018 году большая часть фабрики была передана из федеральной собственности в муниципальную. В ноябре 2024 года здание бывшего завода включили в реестр объектов культурного наследия, которые подлежат восстановлению в срок до 2030 года в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.

Интерес к проекту проявили развивающие парк «Кудыкина гора» Юлия и Александр Уваркины, совладелец усадьбы «Скорняково-Архангельское» Алексей Шкрапкин (оба объекта находятся в Липецкой области), а также ресторатор Павел Павлов. Однако о конечном инвесторе и о ходе работ с тех пор не сообщалось.

Крах «Коммуны»

Не до конца сбылись пока и планы по реновации здания бывшей типографии «Коммуна» в Воронеже. Впервые с подобной инициативой выступил в 2016 году местный бизнесмен Юрий Камзолов — он рассчитывал возвести на территории «Коммуны» многофункциональный комплекс. В нем должны были разместить апартаменты, бассейн, бизнес-центр и подземную парковку, а также выставочные пространства, кафе, театры и фитнес-центры. Речь идет об участке площадью 1 га на проспекте Революции, 39.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2023 год. Кафе «Коммуна» по адресу проспект Революции, 39

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ 2023 год. Кафе «Коммуна» по адресу проспект Революции, 39

Предприниматель был намерен вложить в модернизацию здания 2,7 млрд руб., однако проект неоднократно откладывали по «экономическим причинам». В 2014 году в здании проходил форум «Зодчество ВРН», а в 2015-м — Платоновский фестиваль искусств.

Также выдвигалось предложение снести здание, но в апреле 2016-го оно попало под охрану как объект культурного наследия регионального значения. Тогда же британский благотворительный фонд назвал «Коммуну» самой необычной площадкой Воронежа, а режиссер Александр Сокуров во время получения Платоновской премии попросил экс-губернатора Алексея Гордеева сохранить здание.

В 2020 году от прежних планов новые собственники здания отказались и захотели открыть на территории «Коммуны» одноименный арт-центр. Решение было поддержано со стороны облправительства. Помещения в зданиях запланировали переоборудовать под офисы, мастерские и выставочные площадки, а интерьер выполнить в стиле лофт. Демонтировать должны были вспомогательные постройки, чтобы расширить парковку.

Однако с тех пор открытия арт-кластера на территории бывшей типографии так и не случилось. Сейчас часть площадей пространства занимают заведения общепита, в том числе ресторан «Коммуна»

«При наступлении нормальной экономической ситуации, когда инвесторы опять будут заинтересованы использовать кредитные ресурсы для реновации бывших производств, движение в эту сторону может продолжиться. К примеру, в обновлении нуждается бывший станкостроительный завод на улице 9 Января.

Смотреть на это дело очень грустно. По-хорошему и кондитерскую фабрику надо выносить в индустриальный парк: работающее производство, мне кажется, резонирует уже с городской средой. Примеры такого переноса существуют — “Воронежсельмаш” хотя бы. Но для этого нужна стабильность в экономике»,— отмечает глава Союза строителей Воронежской области в беседе с Guide.

Егор Якимов