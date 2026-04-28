Житель Самары попал в колонию за комментарии в сети об СВО и георгиевской ленте

Самарский областной суд вынес приговор жителю региональной столицы, признанному виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба облсуда во вторник, 28 апреля.

Здание Самарского областного суда, где вынесли приговор обвиняемому

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Здание Самарского областного суда, где вынесли приговор обвиняемому

На процессе выяснилось, что подсудимый использовал персональный компьютер и мессенджер Telegram и опубликовал комментарий с нецензурной бранью в адрес георгиевской ленты.

Кроме того, фигурант опубликовал другой комментарий о ВС РФ. В том же сообщении под видом достоверных сведений приводилась «заведомо ложная информация о насильственных действиях ВС РФ в отношении гражданского населения Украины».

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к шести с половиной годам колонии общего режима. Кроме того, суд дополнительно запретил ему три с половиной года заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием интернета, а также публично размещать в сети обращения и иные материалы. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Георгий Портнов