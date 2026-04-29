Голос за комфорт

В Воронежской области 21 апреля стартовало шестое всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Оно продлится до 12 июня в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и предполагает выбор общественных пространств, которые будут благоустроены в 2027 году. В этом году формат участия расширен. К голосованию подключены не только муниципалитеты с численностью населения свыше 20 тыс. человек, но и все административные центры районов и городских округов. На выбор представлено 39 проектов на 11 территориях региона. Проголосовать на портале госуслуг предлагается всем воронежцам.

«Благодаря проекту преображаются общественные территории: улицы, парки, скверы, набережные и другие. Самое важное — решения принимаются с учетом мнения граждан. Призываю вас высказать свое мнение, дорогие земляки»,— отметил губернатор Александр Гусев в своем канале в Маx в день старта голосования.

В Воронеже в перечень для голосования вошли 11 территорий, в том числе сквер «Петровский» в Центральном районе. Проект его благоустройства предполагает обновление гранитного ограждения, восстановление плиточного покрытия дорожек, монтаж освещения и системы видеонаблюдения, ремонт фонтана, а также высадку многолетних растений и устройство автополива.

Также в список внесены скверы «Рыбка», «Свадебный», «Совенок», Ворошилова, Авиаторов, «Ратный» «Надежда», сквер имени Виталия Злотникова, территория вокруг дворца «Юбилейный» и бульвар Героев Сталинграда.

В Борисоглебске могут обновить пешеходную зону парка «Патриотов», улицы Свободы или улицы Третьяковская.

В Россоши на голосование вынесено благоустройство сквера на площади Октябрьской. Территория площадью 28,9 тыс. кв. м благоустроена лишь на 2%, на ней расположена стела воинской доблести, установленная в 2015 году. В качестве альтернативы предлагается проголосовать за создание пешеходной зоны от переулка Шмидта до Пролетарской.

В Бутурлиновке проект благоустройства сквера на улице Дорожной включает создание пешеходных и велодорожек, зон отдыха, озеленение и освещение. Дополнительно предложены обустройство улицы Октябрьской и пешеходной зоны по улице Попкова.

В Павловске представлены проекты благоустройства следующих территорий: микрорайона Южный, по улице 40 лет Октября в районе дома 14 микрорайона Гранитный, по улице Юлиуса Фучика, Петровского сквера и набережной реки Осередь. Последний предусматривает функциональное зонирование территории с выделением транзитной, въездной, спортивной, зеленой, образовательной, пляжной зон и пространства для сезонной активности.

В Острогожске предложены проекты благоустройства общественных пространств по улице 50 лет Октября от улицы Тракторной до улицы Фрунзе и по улице Революционной. Также на голосование вынесено пространство центральной части города по улице Ленина. В ходе его модернизации планируется выложить новую плитку, создать зоны отдыха, высадить декоративные деревья и кустарники.

В Боброве жителям предлагается проголосовать за первый и второй этапы благоустройства городского парка «Лидер», а также за обновление пляжа «Под мостом».

В Лисках на голосование вынесены скверы по улице Краснознаменной и по улице Энтузиастов. В обоих случаях территории на данный момент не благоустроены — здесь планируется размещение зон отдыха, детских и спортивных комплексов.

В Нововоронеже жители могут проголосовать за благоустройство сквера Петра и Февронии, прилегающую территорию памятника Аленке и за сквер по улице Вокзальной.

В Семилуках в голосовании участвуют проекты благоустройства территории пруда с зоной отдыха на улице Озерной и развития парка «Юбилейный». Первый этап благоустройства последнего был реализован в 2022–2023 годах, дальнейшие работы предусматривают реконструкцию центральной аллеи, очистку пруда, создание зон отдыха у воды, обновление стелы, а также установку освещения и малых архитектурных форм.

В Новой Усмани в перечень для голосования внесены проект благоустройства набережной «Левобережная» и третий этап реконструкции улицы Ленина (вторая очередь). Он предполагает расширение проезжей части, устройство асфальтированной обочины с бордюрным камнем и создание дороги-дублера для удобного подъезда к жилым домам. Кроме того, планируется установка новых остановочных павильонов, замера опор уличного освещения, озеленение территории и обновление детской площадки.

Накануне старта голосования мэр Воронежа Сергей Петрин в своем канале в Маx отмечал, что территорию-победитель прошлого года — набережную Артамонова — уже благоустраивают.

В середине апреля глава города рассказывал, что подрядная организация приступила к устройству пешеходных и велодорожек на набережной. Также появятся дополнительные парковочные места и зоны отдыха. Первый этап благоустройства набережной Артамонова выполняется за счет средств федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» при поддержке губернатора Александра Гусева и партии «Единая Россия».

В прошлом году во всероссийском интернет-голосовании в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приняли участие почти 87 тыс. воронежцев. Всего с 2019 по 2026 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом пожеланий жителей региона были благоустроены 283 общественных пространства.

Елена Полежаева