Почти 2 тыс. свердловчан пострадали от укусов клещей с начала сезона

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 1949 пострадавших от присасывания клещей. Это в 1,5 раза ниже аналогичного периода прошлого года и на 16% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что среди пострадавших — 483 ребенка. Случаи присасывания клещей зафиксированы в 61 муниципальном образовании региона. Больше всего — в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Дегтярске, Сухом Логе, Камышлове, Бисерти, Пышме, Ирбите, Талице, Асбесте, Рефтинском, Тугулыме, Туринской Слободе и Байкалово.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары госпитализировали трех человек, с подозрением на клещевой боррелиоз — 11.

В лабораториях было исследовано 624 клеща. Возбудители клещевого энцефалита выявлены в 0,8% проб, боррелиоза — в 31,1%, моноцитарного эрлихиоза — в 1,86%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 0,7%.

В регионе продолжается обработка территорий от клещей: в 2026 году запланировано 11,6 тыс. гектаров, на 27 апреля обработано уже около 1466 гектаров.

Кроме того, проводится вакцинация населения: с начала года выполнено 33,6 тыс. прививок и 88,4 тыс. ревакцинаций против клещевого энцефалита.

Полина Бабинцева