У микробизнеса макропроблемы

Микробизнес работает без прибыли. По данным опроса Центра стратегических разработок, почти половина компаний с оборотом до 20 млн руб. столкнулась с такой ситуацией. По оценкам Торгово-промышленной палаты, ситуация еще хуже: в первом квартале без прибыли остались 65% предприятий.

При этом более трети предпринимателей называют ключевой проблемой падение спроса, еще около четверти — рост издержек и дорогие кредиты. Несмотря на снижение ключевой ставки, заемные деньги все еще недоступны для 50% компаний. Согласно данным опроса, сильнее всего страдает сегмент МСП в сфере розничной торговли, общепита, бытовых услуг, строительства, а также частной медицины. Если экономическая ситуация не изменится в ближайший год, рынок ждет череда закрытий, считает партнер аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Елена Хромова:

«Это звоночек, указывающий на глубокий кризис в сегменте малого предпринимательства, особенно на фоне статистики по всей экономике. Люди экономят, спрос сжимается, это заметно во всей потребительской сфере, в том числе по общепиту. По Москве статистика — потеря до 12% гостей. Налоговая нагрузка тоже играет роль, несмотря на упрощенку. Бизнес, конечно, ощутил отмену льгот, например, по НДС для IT, произошел и рост страховых взносов.

При этом если есть стабильный денежный поток, то компании могут протянуть и год, и, может, чуть больше. Но ресурс истощается. Если ставка не изменится, причем существенно, до значения ниже 10%, то большая доля этих предприятий уйдет с рынка.

В текущем году эксперты прогнозируют волну закрытий. И это, в общем-то, достаточно плохо, в первую очередь, для потребителей, потому что снизится конкуренция.

Таким образом нас ждет и рост цен, и снижение качества. Все экономят в первую очередь на персонале, издержках. Это говорит об ухудшении сервиса».

В Торгово-промышленной палате отметили, что даже фантастический сценарий с ключевой ставкой в 5% глобально исправить ситуацию уже не сможет. С этим согласна и гендиректор Национального объединения внутренних аудиторов и контролеров Анастасия Русакова:

«Когда покупательная способность ограничена, у микробизнеса практически нет возможности переложить рост своих издержек в цену. Даже если формально мы наблюдаем в компании какой-либо рост, маржинальность при этом не увеличивается. В этом случае организация начинает использовать собственный оборотный капитал. А он либо минимальный, либо его вообще нет в микробизнесе. В итоге денежный поток становится отрицательным, и это первый шаг к банкротству.

Пока у собственника есть личные сбережения или возможность занять у родственников и знакомых, то формально, конечно, компания может продолжать существовать. Но устойчивость такого бизнеса можно оценивать в перспективе полугода.

Мы имеем дело с фундаментальным сжатием рынка. Самая главная проблема — это снижение спроса.

Компаниям микробизнеса незачем расширяться, и в этом смысле любой кредит, пусть он даже будет суперльготным или даже бесплатным, фактически становится дополнительным долгом, костылем, который не решает проблему. Нужно обязательно вводить мораторий на банкротства и начисление штрафных санкций как по банковским кредитам, так и по фискальным платежам. Это сегодня, пожалуй, единственный способ сохранить предприятия, у которых нет ликвидности, но есть потенциал для работы.

Следующее — ввести прямые меры по восстановлению внутреннего спроса, то есть можно субсидировать часть стоимости услуг населению, например, регулировать закупочную политику крупных сетей и маркетплейсов. Без этого даже нулевая ключевая ставка микробизнес к нормальному функционированию не вернет. Мы все равно увидим массовый уход предпринимателей».

Крупный бизнес чувствует себя увереннее, но даже он сокращает инвестиции и горизонты планирования. Около 70% компаний теперь строят планы максимум на год. При этом большинство предпринимателей ожидают, что за это время экономическая ситуация в их сфере еще ухудшится.

Ульяна Горелова