Саратовских чиновников заподозрили в халатности из-за участков для многодетных

В Балаковском районе в отношении местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Должностных лиц администрации подозревают в нарушении прав многодетных семей, сообщает следком Саратовской области.

На балаковских чиновников завели дело о халатности

На балаковских чиновников завели дело о халатности

Следствие полагает, что с 2023 года госслужащие администрации Балаковского муниципалитета исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Предварительно, они предоставляли льготникам земельные участки, к которым не проведены коммуникации и отсутствуют подъездные пути. В результате халатности чиновников получателям услуг трудно использовать участки по назначению и строить на них частные дома.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, возбуждено по поручению руководителя саратовского следкома Дмитрия Костина. В настоящее время идут процессуальные действия и сбор доказательств.

Марина Окорокова