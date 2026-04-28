Саратовских чиновников заподозрили в халатности из-за участков для многодетных
В Балаковском районе в отношении местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Должностных лиц администрации подозревают в нарушении прав многодетных семей, сообщает следком Саратовской области.
На балаковских чиновников завели дело о халатности
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следствие полагает, что с 2023 года госслужащие администрации Балаковского муниципалитета исполняли свои обязанности ненадлежащим образом. Предварительно, они предоставляли льготникам земельные участки, к которым не проведены коммуникации и отсутствуют подъездные пути. В результате халатности чиновников получателям услуг трудно использовать участки по назначению и строить на них частные дома.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, возбуждено по поручению руководителя саратовского следкома Дмитрия Костина. В настоящее время идут процессуальные действия и сбор доказательств.