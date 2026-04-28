Победа любой ценой

«Челябинскавтодор» получил иск от московской компании «ИБС Транспортные системы». Организация требует признать недействительными результаты аукциона и контракт на содержание автосистем весогабаритного контроля на автодорогах Челябинской области. Согласно документам суда, компания считает, что победитель, индивидуальный предприниматель Владислав Андреев, не имеет нужной квалификации для выполнения услуг. По этой причине «ИБС Транспортные системы» хотят обязать «Челябинскавтодор» заключить новый контракт, но уже с ними. Спорный аукцион провели в начале этого года, начальная стоимость контракта составляла 60 млн руб. В ходе конкурса требования заказчика вызвали много вопросов от участников, также была подана жалоба. Эксперты считают, что шансы на удовлетворение иска минимальны.



Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Челябинской области рассматривает иск московской компании «ИБС Транспортные системы» к «Челябинскавтодору». Организация требует признать недействительными результаты аукциона и контракт на содержание автосистем весогабаритного контроля на автодорогах Челябинской области в 2026 году. Компания также просит суд обязать «Челябинскавтодор» заключить новый договор на выполнение услуги с ней. Информация об этом размещена в картотеке дел.

Дело заведено в марте этого года. Помимо «Челябинскавтодора», ответчиками выступили индивидуальный предприниматель Владислав Андреев, победивший в аукционе, а также центр организации закупок Челябинской области.

По данным судебных документов, «ИБС Транспортные системы» вместе с заявлением подали ходатайство о принятии обеспечительных мер. Компания просила запретить «Челябинскавтодору» и подрядчику-победителю исполнять спорный контракт. Иначе, по мнению истца, это нанесет ему значительный ущерб в виде упущенной выгоды. Арбитражный суд отклонил ходатайство.

Аукцион, о котором идет речь, проведен в феврале 2026 года. «Челябинскавтодор» искал подрядчика для обслуживания оборудования, которое измеряет вес, нагрузку и габариты грузовиков.

Такие системы работают на автодорогах регионального и межмуниципального значения. Начальная стоимость контракта на исполнение услуги составляла 60,4 млн руб. Заявки на участие подали четверо желающих. По данным сайта госзакупок, предприниматель Владислав Андреев выставил за исполнение контракта лучшую цену — 57,7 млн руб. «ИБС Транспортные системы» заняли второе место с предложением в 58 млн руб.

ООО «ИБС Транспортные системы» зарегистрировано в Москве в апреле 2024 года. Компания входит в холдинг IBS, который предоставляет ИТ-сервисные услуги. По данным «СПАРК-Интерфакс», 33,30% доли ООО «ИБС Холдинг» принадлежит Льву Дроздову; 28,32% — Леониду Забежинскому; 24,99% — ООО «ИБС»; 8,40% — Григорию Кочарову; 5% — Нине Семенкиной. В 2025 году компания получила выручку от продаж в размере 245 млн руб., чистую прибыль — 3,9 млрд руб., отмечено в «СПАРКе». Бизнесмен Владислав Андреев является совладельцем и гендиректором ООО «Сфера» (Ростов-на-Дону), занимающегося пассажирскими перевозками.

Согласно документам суда, компания считает, что победитель аукциона не имеет необходимой квалификации для выполнения услуг.

«Исполнение контракта неквалифицированным лицом, не подтвердившим наличие опыта ремонта дорог, создает прямую угрозу качеству работ и неэффективному расходованию бюджетных средств»,— заявили представители компании суду.

Спорный контракт заключили с бизнесменом 19 февраля. Обслуживать оборудование необходимо до 31 декабря 2026 года.

Во время проведения аукциона в адрес заказчика поступило семь обращений от участников закупки с просьбой пояснить некоторые положения техзадания. Среди них был вопрос касаемо самого оборудования. Дело в том, что систему измерения произвело ООО «ИБС Экспертиза». Из-за этого подрядчики задались вопросом, нужно ли им получать свидетельство о прохождении обучения в компании. Кроме того, в требованиях заказчика отмечено, что исполнитель должен «иметь действующую аккредитацию от производителя средства измерения». Один из участников потребовал объяснений, на каком основании «ИБС Экспертиза» имеет право выдавать сертификаты. В результате заказчик пункт о наличии аккредитации исключил.

В начале февраля компания «Региональные системы контроля» подала жалобу на закупку. В ней она указала, что заказчик разместил неполную информацию проекта, неверно указал классификатор услуги, а также проводит конкурс с нарушением правил национального режима. Исходя из текста жалобы, в составе автоматической системы установлен детектор иностранного производства, поставки которого уже прекращены из-за санкций. Комиссия отклонила жалобу, но организовала внеплановую проверку.

«Ъ-Южный Урал» направил запросы в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (владеет «Челябинскавтодором») и группу компаний IBS. На момент написания материала ответ не поступил.

По словам члена экспертного совета при УФАС по Челябинской области Ярослава Щербакова, если бы заказчик не исключил пункт о необходимости аккредитации от «ИБС Экспертиза», то это могло бы намекать на антиконкурентное соглашение.

Он также напомнил, что в прошлом году в аналогичном конкурсе был только один участник и победитель — ООО «ИБС Транспортные системы». По данным сайта госзакупок, контракт был расторгнут.

«Требование, которое убрал заказчик, существенно сокращало количество участников закупки. Учитывая, что с этим условием в прошлом году в конкурсе участвовал только один подрядчик, то оно действительно ограничивало конкуренцию»,— рассказал Ярослав Щербаков.

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что на практике шансы на отмену результатов торгов и заключение нового контракта крайне низкие.

«Если нарушения доказаны и являются существенными, то отмена результатов вполне вероятна. Все зависит от аргументации сторон и доказательной базы в пользу наличия таких нарушений. А вот обязать заключить контракт с участником процедуры, который не смог по тем или иным причинам, даже вследствие нарушений, получить право на это, крайне сложно. Если честно, это не вполне эффективно с точки зрения защиты интересов всех сторон. Все довольно прозаично: до тех пор, пока решение суда не вступит в силу, у заказчика не возникнет обязанности перезаключить контракт. Даже если его к этому обяжет суд первой инстанции, он вполне может обжаловать решение. Все это может длиться месяцы и даже годы»,— отметила Анна Барабаш. По ее словам, большую роль в деле сыграет заключение экспертизы и подтверждение нарушений. Кроме того, истец может попробовать доказать факт наличия сговора между заказчиком и победителем конкурса.

Ольга Воробьева