Россияне вернулись в Дубай за недвижимостью

Россияне возвращаются в Дубай — рынок недвижимости оживился впервые после двухмесячного затишья. Консультанты, работающие в Арабских Эмиратах, отметили, что клиенты стали возвращаться после 8 апреля, когда Иран и США объявили о перемирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raghed Waked / Reuters Фото: Raghed Waked / Reuters

Сделки закрывают те, кто с февраля 2026 года держал их на паузе. Самыми активными оказались покупатели в среднем ценовом сегменте, рассказал управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Настороженность спала, и в регион направились две категории людей. Первая — те, кто любит "остренькое", но потенциально более прибыльное. Они как раз выискивают так называемые дистрессы. Вторая категория — те, кто уже запустил программу финансирования через ипотеку, у кого уже были подписаны документы на сделку, или те, кто ждал, пока что-то достроится. Они уже сделали свою прибыль, зайдя в проект 3-4 года назад, а сейчас готовы выйти как можно быстрее.

Их объекты все равно чуть ниже рыночной стоимости, но свою прибыль они уже получили, потому что заходили давно. Рынок, который смотрел на цены в диапазоне до 500 тыс. долларов, сейчас приостановился. А площадки стоимостью от $500 тыс. до $1,5 млн, наоборот, активизировались. Люксовый рынок (от $2 млн) тоже встал на паузу, потому что мало кто сейчас готов привозить такие большие капиталы».

Продавцы недвижимости в Дубае также оправились от первого шока. Еще в марте 2026 года они предлагали щедрые скидки на свои объекты, но сейчас покупателям рассчитывать на дисконт не приходится. Максимум — на символический презент. Однако россиян это не останавливает, говорит эксперт по зарубежной недвижимости Татьяна Советова:

«Сейчас в Дубае не так много тех, кто предлагает дисконт. Привилегией может стать более длительная рассрочка или дополнительная опция к покупке квартиры. Один партнер может, например, предложить индивидуальный дизайн. Кто-то может подарить ювелирное украшение, пригласить на мероприятие и так далее.

Но скидок как таковых сейчас уже нет. Они были, наверное, первые 2-3 недели после начала конфликта.



Сейчас рынок действительно оживает. Я недавно была на выставке зарубежной недвижимости, общалась с партнерами. Один из них вообще не хотел приезжать: думал, что россиянам такие предложения будут неактуальны. До него доходили слухи, как граждане РФ бросали бизнес в Эмиратах и возвращались на родину. Но этот человек был приятно удивлен, когда ему удалось совершить три сделки прямо на выставке. Клиенты принесли предоплату и подписали контракты».

Самым активным на рынке Дубая оказался сегмент коммерческой недвижимости. По подсчетам Intermark Global, количество сделок на первичном рынке с января по март 2026 года выросло на 200%. Их общий объем превысил $2 млрд. Но есть ниша, в которую инвесторы сейчас не идут, — это рестораны и другие объекты, связанные с туристическим потоком, отметил партнер Nikoliers Андрей Косарев:

«Инвесторы при покупке таких объектов стали более внимательно смотреть на устойчивость бизнеса арендатора: нет ли риска неплатежей и банкротства. Особенно это касается премиального ресторанного бизнеса, который зарабатывает в основном на колоссальном туристическом потоке соответствующей аудитории в Дубай. Поток прервался на какое-то время, и, конечно, рестораторы испытывают большие сложности в операционной деятельности, терпят убытки, некоторые думают о закрытии.

При этом в рамках действующих договоров им достаточно сложно совершить маневр, чтобы временно не платить за аренду.

Конечно, инвесторы сейчас не сильно заинтересованы в приобретении помещений, которые арендуются, например, подобными ресторанами или крупными американскими компаниями, которые вывезли сотрудников. Вкладчикам непонятно, как они будут дальше действовать с помещением: будет ли продление аренды, продолжатся ли переговоры о снижении ставки или помещение выйдет на рынок вакантным».

Всего, по данным Intermark Global, с начала 2026 года до середины апреля на жилом рынке Дубая совершено около 47 тыс. транзакций. Это на 13% меньше, чем в конце 2025 года. В основном это сделки на первичном рынке. В этом сегменте совокупная стоимость объектов приблизилась к $35 млрд.

Светлана Белова