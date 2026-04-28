Болельщики встретили в Кольцово баскетболисток УГМК, ставших в 19-й раз чемпионами России

Болельщики встретили в аэропорту Кольцово спортсменок женского баскетбольного клуба УГМК. Баскетболистки прилетели в Екатеринбург из Курска с 19-м чемпионским титулом.

«Конечно, финал получился очень интригующим и интересным. Мне кажется, мы заставили всех поволноваться — и сами тоже очень волновались и нервничали, но от этого он стал еще ярче, потому что эмоции переполняли. Мы очень рады, что в итоге все так сложилось и мы завоевали очередной кубок»,— прокомментировала капитан команды Анастасия Шилова.

27 апреля БК УГМК вырвал решающую победу у курского «Динамо», завоевав чемпионский титул. Победа позволила уральскому клубу стать 19-кратным чемпионом России. С победой екатеринбургский клуб поздравил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Полина Бабинцева