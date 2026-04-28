В Казани показали обновленные эскизы набережной озера Нижний Кабан

В Казани представили обновленную концепцию третьей очереди набережной озера Нижний Кабан. Эскизами поделилась пресс-служба Института развития городов республики.

Архитекторы планируют сохранить существующий ландшафт и популярные зоны отдыха у воды. Часть настилов перенесли с акватории на берег, а пешеходные маршруты адаптировали под уже сложившиеся тропы.

Также пересмотрели геометрию оставшихся настилов — они ориентированы на ключевые виды города. В проекте предусмотрено создание водных садов, озеленение и аккуратная интеграция технических объектов в ландшафт.

Реализация пройдет в два этапа: до конца 2026 года благоустроят нижнюю часть набережной, а в 2027 году — верхнюю часть и улицу Марджани.

Анна Кайдалова