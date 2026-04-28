В Бузулуке будут судить мать, дети которой сгорели в доме под Новый год

Бузулукский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Оренбургской области завершил расследование уголовного дела 21-летней местной жительницы. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). В результате пожара погибли ее малолетние дети. Об этом сообщает ведомство.

По версии следствия, вечером 21 декабря 2025 года обвиняемая, которая жила с детьми на улице Мичурина в Бузулуке, оставила их без присмотра одних в доме с включенными электроприборами. Женщина ушла, закрыв за собой входную дверь.

В ее отсутствие в доме произошел пожар из-за того, что новогодняя гирлянда работала в режиме перегрузки. Дети не смогли выбраться из здания, отравились угарным газом и погибли.

Следствие собрало необходимые доказательства по делу. Материалы переданы на рассмотрение в суд.

Георгий Портнов