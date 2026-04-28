В Ставрополе отменили праздничный салют на 9 Мая

В Ставрополе в этом году не будет праздничного салюта на 9 Мая. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Главный акцент в этом году сделан на безопасности жителей и гостей. В период майских праздников в городе запланированы патриотические акции, концерты, выставки и викторины. К охране общественного порядка привлекут дружинников и казачьи формирования. Они помогут полиции на массовых мероприятиях, будут патрулировать мемориалы и следить за порядком.

Особое внимание уделят проверке зданий: осмотрят подвалы, чердаки, подсобные помещения, а также работу систем видеонаблюдения. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, уточняются планы реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. Дополнительно усилят контроль в школах: проведут инструктажи, организуют проверки и ограничат продажу алкоголя в дни школьных мероприятий.

Мария Хоперская