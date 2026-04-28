Двух саратовских инспекторов подозревают во взятке за успешные экзамены в ГИБДД

В Саратовской области двух полицейских заподозрили в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 2020-го по 2025 год двое сотрудников МО МВД «Вольский» получали деньги за успешную сдачу экзаменов на права в РЭО ГИБДД по Петровскому району. Один из фигурантов помещен в СИЗО, второй находится под домашним арестом.

По данным ИА «Регион 64», подозреваемыми по делу проходят инспекторы РЭО Александр Шоболов и Денис Дарьин. Издание уточнило, что речь идет о взятке в 1 млн руб.

В ГУ МВД по Саратовской области пообещали уволить сотрудников в случае подтверждения вины, сообщил ТАСС.

