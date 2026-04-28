Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракты с четырьмя хоккеистами

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракты с Владиславом Ефремовым, Никитой Зоркиным, Евгением Куликом и Джеком Родуолдом. Об этом рассказала пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань). Владислав Ефремов (посередине) празднует гол в ворота гостей

Соглашения со всеми четырьмя полевыми игроками истекали 31 мая.

Владислав Ефремов, ранее выступавший за московское «Динамо», играет в составе уфимцев с осени 2023 года. С тех пор он провел 206 матчей (с учетом плей-офф), в которых заработал 81 очко (31 гол плюс 50 голевых передач). Новый контракт 30-летнего центрального нападающего с «Салаватом Юлаевым» рассчитан на три года.

Евгений Кулик прежде был хоккеистом московского «Спартака», омского «Авангарда», ханты-мансийской «Югры», челябинского «Трактора» и хабаровского «Амура». Прошедший сезон для защитника был первым в составе «Салавата Юлаева»: 61 матче он заработал 14 (2+12). Защищать цвета «юлаевцев» он будет еще два года.

Канадский форвард Джек Родуолд тоже стал новичком уфимцев в межсезонье, соглашение продлено до конца следующего сезона. Кроме клубов Американской хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги, а также чемпионатов Чехии и Финляндии, нападающий играл за китайский «Куньлунь Ред Стар», челябинский «Трактор» и владивостокский «Адмирал». За башкирскую команду он провел 77 матчей, отметился 48 (22+26) результативными баллами.

Защитник Никита Зоркин, являясь воспитанником школы ЦСКА и ханты-мансийского хоккея, играет за «Салават Юлаев» с сезона 2023/2024 года. Предыдущими его клубами были санкт-петербургский СКА, «Сочи» и минское «Динамо». Под руководством Виктора Козлова он сыграл в 194 играх, набрал 33 (13+20) очка. Клуб и защитник переподписали договор на два года.

Контракты с большинством игроков действующего состава «Салавата Юлаева» истекают в конце мая.

Идэль Гумеров