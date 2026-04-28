Средняя цена однокомнатной квартиры в Петербурге достигла 10 млн рублей

В первом квартале 2026 года средний чек покупки однокомнатной квартиры на первичном рынке Санкт-Петербурга вырос почти на 9% за год и достиг 10,4 млн рублей. При этом средняя площадь лота осталась неизменной — 37 кв. м. Доля «однушек» в структуре продаж составляет 41%. К концу года аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на 7–8%, пишет РБК.

Аналитики ожидают дальнейшего удорожания на 7–8% к концу 2026 года

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В масс-маркете спальных районов 65% сделок с однокомнатными квартирами приходится на варианты с ценой квадратного метра до 300 тыс. рублей. Трое из четырех покупателей отдают предпочтение жилью с чистовой отделкой.

С начала года средняя цена квадратного метра в массовом сегменте увеличилась на 3% — до 290 тыс. рублей в черте города и до 173 тыс. рублей в пригородах. Аналитики ожидают дальнейшего удорожания на 7–8% к концу 2026 года и не исключают ускорения темпов роста при снижении ипотечных ставок.

Кирилл Конторщиков