Леонид Черкесов досрочно покинул пост главы реготделения «Единой России» в Чувашии

Действующий спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов покинул пост секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», его место занял действующий председатель кабмина республики Сергей Артамонов. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.

Леонид Черкесов во время пленарного заседания Государственной думы в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Леонид Черкесов во время пленарного заседания Государственной думы в 2018 году

Решение было единогласно принято делегатами на XXXVII конференции чувашского отделения партии. Леонид Черкесов покинул пост досрочно по собственному желанию, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе реготделения партии.

Еще в конце марта Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру председателя кабмина Чувашии Сергея Артамонова на пост секретаря регионального отделения «Единой России».

«Уверен, что и на новом посту он внесет существенный вклад в работу "Единой России" в Чувашской Республике, многое сделает для реализации федеральных и региональных проектов партии», — заявил тогда председатель всероссийской партии на встрече с Сергеем Артамоновым.

Леонид Черкесов был избран секретарем Чувашского регионального отделения «Единой России» в июле 2022 года. Ранее, с 2010 по 2016 годы он был главой Чебоксар, в 2016-м — депутатом Госдумы VII созыва, а в 2021 году был избран депутатом и затем председателем Государственного Совета Чувашской Республики.

Влас Северин