В Челябинске снова провалился асфальт

На дороге по проспекту Победы в Челябинске провалился асфальт. Возникшую яму в районе дома №160 огородили. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

О провале ГАИ сообщила администрации и подрядчику, чтобы устранить повреждения проезжей части. Водителей просят быть внимательней на этом участке дороги.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, вечером 31 марта на перекрестке улиц Красной и Сони Кривой провалился асфальт. Было перекрыто движение по улице Красной от Воровского до проспекта Ленина, а также выезд на улицу Красную со стороны Сони Кривой. Прокуратура установила, что причиной обвала стал подмыв грунта на сетях водоотведения.

Виталина Ярховска