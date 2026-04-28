Ежегодно 840 тыс. человек умирают от связанных с работой психосоциальных рисков

Международная организация труда (ILO) ООН опубликовала доклад о последствиях психосоциальных рисков в рабочей среде. Организация приурочила его выпуск ко Всемирному дню охраны труда и здоровья, отмечающемуся 28 апреля.

Психосоциальные риски на рабочем месте затрагивают миллионы работников по всему миру, но, как отмечается в докладе, часто остаются незамеченными, нанося ущерб здоровью работников и экономике. Ежегодно во всем мире от психосоциальных рисков, связанных с работой, умирает более 840 тыс. человек. Смерти в основном связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями (784 тыс.) и психическими расстройствами (56 тыс.).

Эксперты называют пять главных факторов риска: перегруженность на работе и неэффективная организация трудового процесса, дисбаланс между затраченными усилиями и вознаграждением, нестабильная занятость, продолжительное рабочее время, а также притеснения и домогательства на рабочем месте. В докладе приводятся результаты многочисленных научных исследований, показывающих, что эти факторы повышают риск серьезных заболеваний сердца, инсультов, психических расстройств и самоубийств.

В докладе также отмечается, что под воздействием этих факторов ежегодно теряется в общей сложности почти 45 млн лет жизни с поправкой на нетрудоспособность. Это соответствует количеству здоровых лет жизни, утраченных вследствие болезней, инвалидности или преждевременной смерти. Экономические потери от этого оцениваются на уровне 1,37% мирового ВВП в год.

Екатерина Наумова